Swiss Re meldet Milliarden-Erfolg – Anlegern winkt höhere Dividende!

Mit einem Jahresüberschuss von 3,24 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (3,14 Milliarden US-Dollar) – konnte Swiss Re die Marktprognosen übertreffen. Dies ist besonders bemerkenswert, da das Unternehmen im November 2024 eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. Ursprünglich war ein Gewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar erwartet worden, doch die durch Naturkatastrophen und eine umfangreiche Rückstellungsanpassung im US-Haftpflichtgeschäft verursachten Belastungen machten eine Anpassung erforderlich.

Die größten Schäden entstanden durch schwere Hagelunwetter in Kanada sowie durch mehrere Hurrikane in den USA, darunter "Debby", "Helene" und "Milton". Das P&C Re-Geschäft von Swiss Re musste in Folge dessen Belastungen in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar hinnehmen. Der Verlust in der Sparte führte zu einem Rückgang des Segmentsgewinns um 20 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieser Rückschläge konnte Swiss Re jedoch von Preiserhöhungen und einer positiven Entwicklung an den Finanzmärkten profitieren. Der Versicherungsumsatz stieg leicht um 0,9 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar. Zudem trugen die robuste Performance in der Lebensrückversicherung sowie das starke Wachstum in der Corporate Solutions-Sparte zur positiven Gesamtentwicklung bei.

Höhere Dividende für Aktionäre

Als Zeichen der finanziellen Stärke und Stabilität plant Swiss Re, die Dividende für das Jahr 2024 um 8 Prozent auf 7,35 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen. Der Rückversicherer betonte, dass man an der langfristigen Dividendenstrategie festhalten werde, die eine jährliche Steigerung von mindestens 7 Przent bis 2027 vorsieht.

Ausblick: Positive Aussichten trotz Risiken

Der Ausblick für 2025 bleibt positiv, da Swiss Re trotz der jüngsten Naturkatastrophen und der zu erwartenden Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien – mit geschätzten Schäden von weniger als 700 Millionen US-Dollar – weiterhin fest an seinem Gewinnziel von 4,4 Milliarden US-Dollar für das kommende Jahr festhält. Die Rückversicherungsbranche profitiert weiterhin von steigenden Preisen, und Swiss Re konnte im Januar bei den wichtigen Vertragserneuerungen einen Anstieg des zur Erneuerung anstehenden Prämienvolumens um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar verzeichnen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

