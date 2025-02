Vision Marine Technologies Inc. unterzeichnet weltweit exklusives Lieferabkommen mit STERK hinsichtlich Elektroboote

Gemäß dem Abkommen darf Vision Marine sein elektrisches Antriebssystem E-Motion 180E exklusiv in bestimmte STERK-Boote integrieren, was ein nahtloses und leistungsstarkes Elektroboot-Erlebnis ermöglicht. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutsamen Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie von Vision Marine dar, da die STERK-Boote in Deutschland unter Verwendung der Batteriepacks von Vision Marine montiert werden sollen.

Exklusiver Vertrieb und Marktwachstum

Durch dieses Abkommen erhält Vision Marine das Exklusivrecht für den weltweiten Vertrieb der elektrisch betriebenen STERK-Boote, was es dem Unternehmen ermöglicht, diese Boote auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen und gleichzeitig seine Position in Europa zu festigen. Dieses Abkommen stellt den ersten Schritt einer langfristigen Zusammenarbeit dar, zu der in Zukunft weitere Modelle hinzukommen könnten, sofern beide Seiten einverstanden sind.

Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Elektroboote ein schnelles Wachstum verzeichnet, das durch die steigende Nachfrage seitens der Verbraucher sowie durch behördliche Reformen zugunsten nachhaltiger Lösungen angetrieben wird, wie Marktforschungen belegen (Quelle, Quelle). Vision Marine beabsichtigt, diese Nachfrage zu decken, indem es bestrebt ist, in Zusammenarbeit mit etablierten Bootsbauern wie STERK branchenführende elektrische Antriebstechnologien zu liefern.

Qualitätssicherung, Zertifizierung und Schulung

Im Rahmen des Abkommens wird Vision Marine mit STERK zusammenarbeiten, um Boote, die mit dem E-Motion 180E-System ausgestattet sind, gemäß den CE-, USCG-, ABYC- und NMMA-Normen zu zertifizieren. Vision Marine wird außerdem technische Schulungen für die Mitarbeiter von STERK durchführen, um eine optimale Integration, Takelage und Kundenbetreuung für elektrisch betriebene Boote zu gewährleisten.