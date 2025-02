Bohrunternehmen für das „Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project“ neben der Cäsiumlagerstätte von Power Metals Corp. in Ontario unter Vertrag genommen

27. Februar 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass Sienna die Firma Major Drilling Group International Inc. („Major“) aus New Brunswick mit den Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen „Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project“ in Ontario beauftragt hat. Das Management geht davon aus, dass die Bohrungen in Kürze beginnen werden. Sobald ein endgültiger Termin feststeht, wird dieser bekannt gegeben. Das Gebiet Case Lake in Ontario ist eine der höffigsten Regionen für Cäsium in Nordamerika. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Sienna nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, sagte: „Wir freuen uns sehr bekannt geben zu können, dass wir Major Drilling Group International Inc. aus New Brunswick für das erste Bohrprogramm auf unserem zu 100 % unternehmenseigenen ‚Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project‘ in Ontario verpflichtet haben. Major Drilling ist mit der Region Case Lake bestens vertraut und hat dort bereits für viele Unternehmen Bohrungen niedergebracht. Wir sind der Meinung, dass die Verpflichtung der Firma Major, die über umfassende geologische Kenntnisse der Region verfügt, eine logische Entscheidung ist, und das Management freut sich auf die Zusammenarbeit mit Major und den First Nations, wenn wir mit unserem ersten Bohrprogramm beginnen, und hofft, in Zukunft in größerem Umfang tätig zu werden. Wir möchten der Regierung von Ontario sowie unseren First Nations-Partnern für diesen aufregenden ersten Schritt auf dem Weg zu einem viel größeren Ziel, der Entdeckung eines neuen Cäsiumvorkommens, danken. Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze die Bohrungen aufnehmen können. Wenn man bedenkt, dass dieses Projekt direkt an Power Metals Corp. (PWM.tsxv, PWRMF.otcqb) angrenzt, dessen Aktien im Februar aufgrund der Nachrichten über die Lagerstätte Case Lake um rund 300 % gestiegen sind, könnten wir nicht begeisterter sein, mit den Bohrungen zu beginnen, sobald das Bohrgerät mobilisiert werden kann. Dieses Bohrprogramm erfolgt zu einer Zeit, in der die Junior-Märkte eine beträchtliche Stärke aufweisen, da wir uns in eine Phase erheblichen Wachstums begeben. Die nächsten Wochen/Monate werden ein Wendepunkt für Sienna sein, da wir unser erstes Bohrprogramm nach langer Zeit aufnehmen.“

