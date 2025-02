Viel Hype, wenig Substanz: Quantencomputer-Aktie IonQ bricht nach Zahlen ein!

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Enttäuschende Geschäftsentwicklung, hohe Verluste

Für eine weitere Flaute dürften die am Mittwochabend von IonQ vorgelegten Quartalszahlen sorgen, die eindrucksvoll demonstrieren, wie weit Unternehmen der Branche von Profitabilität entfernt sind.

Zwar kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um beeindruckende 91,8 Prozent auf 11,7 Millionen US-Dollar, womit die Erwartungen um 1,42 Millionen US-Dollar übertroffen werden konnten.

Das schlug sich jedoch nicht auf der Ertragsseite nieder, im Gegenteil fiel der Fehlbetrag des Unternehmens deutlich höher aus als gedacht. Experten hatten mit einem Minus von 0,25 US-Dollar je Aktie gerechnet, IonQ präsentierte jedoch einen Verlust von -0,93 US-Dollar.

Insgesamt erwirtschaftete der Konzern einen Nettofehlbetrag in Höhe von knapp 202 Millionen US-Dollar, was eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, als IonQ Verluste in Höhe von 41,9 Millionen US-Dollar schrieb.

Wird nur das operative Ergebnis betrachtet, wuchsen die Verluste von 54,5 Millionen US-Dollar auf 77,5 Millionen US-Dollar an. Grund hierfür sind gestiegene Kosten in allen Unternehmensbereichen.

Unternehmen will Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar verkaufen

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen Erlöse in Höhe von 75 bis 95 Millionen US-Dollar, davon 7 bis 8 Millionen im ersten Quartal. Der bereinigte EBITDA-Verlust wird mit 120 Millionen US-Dollar erwartet, die Nettoverluste dürften daher noch deutlich höher ausfallen.

Ferner will das Management von seinem stark gestiegenen Aktienkurs profitieren und hat daher ein At-the-Market-Programm angekündigt. In dessen Rahmen sollen Anteile mit einem Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar platziert werden, was angesichts der hohen Nettoverluste nötig ist, um IonQ finanziell über Wasser zu halten – auf Kosten der bereits investierten Anlegerinnen und Anleger.

Aktie bricht zweistellig ein, Halbierung gegenüber Allzeithoch

Hohe Verluste und eine gleichzeitige Verwässerung der Aktionärsstruktur sehen Investoren nicht gerne, daher sind die hohen Verluste in der US-Nachbörse nicht überraschend. Zwischenzeitlich verbilligten sich die Anteile um mehr als 15 Prozent, ehe sie nach 4,68 Millionen umgesetzten Stücken den erweiterten Handel mit einem Minus von 10,3 Prozent beendeten.

Behalten diese Verluste am Donnerstag ihre Gültigkeit, hat die Aktie gegenüber ihrem Allzeithoch bei 54,74 US-Dollar mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr stünde jedoch noch immer ein Plus von 150 Prozent zu Buche. Das zeigt, wie extrem der Hype um die Aktie war – und wie viel Abwärtspotenzial noch besteht.

Fazit: Weitere Verluste vorprogrammiert

Das Quantencomputer-Unternehmen IonQ hat am Mittwochabend einen Verlust über den Erwartungen des Marktes präsentiert. Vom dynamischen Umsatzwachstum kann der Konzern derzeit nicht profitieren, die Verluste fallen überproportional groß aus.

Das sorgt für Druck auf das Management, den Konzern finanziell über Wasser zu halten und könnte zu einer Aktienplatzierung von bis zu 500 Millionen US-Dollar führen – Aussichten, die Investoren nicht schmecken und zu weiteren Verkäufen führen.

Angesichts der Lichtjahre in der Zukunft liegenden Profitabilität, der hohen Verluste sowie der zu erwartenden Verwässerung ist die Aktie auch nach ihrer Halbierung kein Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion