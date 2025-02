Verdi ruft zum Warnstreik am Flughafen Hamburg auf

(Berichtigt wird der Text vom 26. Februar. Im letzten Satz muss es heißen: Beschäftigte der Flughafen GmbH (FHG) rpt Flughafen GmbH (FHG). Der Flughafen hat die Angaben von Verdi korrigiert.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Passagiere am Hamburger Flughafen müssen sich vor allem am Donnerstag und Freitag auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat vom Beginn der Nachtschicht am Mittwoch bis zum Ende der Spätschicht am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien Beschäftigte der Flughafen GmbH (FHG), aber auch die der Instandhaltung, der IT-Dienste, der Flughafensicherheitsdienste, der Passagierabfertigung und der Gepäckbeförderung./klm/DP/mis