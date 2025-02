Ceconomy-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Finanzchef Deissner vorzeitig Der Aufsichtsrat der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy untermauert sein Vertrauen in Finanzchef Kai-Ulrich Deissner. Sein Vertrag sei vorzeitig bis Ende Februar 2028 verlängert worden, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf …