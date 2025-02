AKTIE IM FOKUS Trumps Zollankündigung belastet vor allem Autowerte Die Zollankündigung des US-Präsidenten hat vor allem die europäische Autobranche am Donnerstag belastet. Der Sektorindex sank am Morgen um drei Prozent. VW , Porsche AG und BMW sammelten sich am Dax -Ende. US-Präsident Donald Trump hat Zölle …