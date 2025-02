Global Sourcing Fair Vietnam 2025 - Mehr Anbieter, mehr Möglichkeiten, mehr Geschäft

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die von Global Sources organisierte Global Sourcing Fair Vietnam 2025 wird vom 24. bis 26. April im Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) in Ho-Chi-Minh-Stadt zum dritten Mal veranstaltet. Als führende B2B-Messe wird die Veranstaltung mehr als 10.000 Einkäufer aus aller Welt begrüßen und mehr als 500 geprüfte HerstellerausVietnam und Asien in den wichtigsten Branchen präsentieren, darunter Fashion & Accessories, Home & Gifts und Electronics & Home Appliances.

Vietnam entwickelt sich zu einem führenden Beschaffungsland und ist bekannt für kostengünstige, qualitativ hochwertige und exportfähige Produkte. Siebzig Prozent der Aussteller sind vietnamesische Hersteller, die den Einkäufern direkten Zugang zu Made-in-Vietnam Lösungen bieten. Die verbleibenden 30 % umfassen Lieferanten aus Festlandchina, Hongkong SAR, Taiwan, Indien, Bangladesch und Südkorea, wodurch eine vielfältige und gut abgerundete Lieferantenbasis gewährleistet wird.