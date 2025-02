Salesforce enttäuscht auf ganzer Linie – Aktie fällt!

Während des Quartals stellte Salesforce die zweite Generation seiner künstlichen Intelligenz-Technologie Agentforce vor. Das System unterstützt Mitarbeiter in der Team-Kommunikationsplattform Slack. Seit Oktober konnte das Unternehmen mehr als 3.000 bezahlte Abschlüsse mit Agentforce verbuchen.

"Viele Anbieter sprechen über ihre KI-Agenten, aber nur wenige können dies in großem Maßstab umsetzen", erklärte Salesforce-Mitgründer und Vorstandschef Marc Benioff in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Finanzchefin Amy Weaver kündigte an, dass Agentforce im kommenden Geschäftsjahr 2026 nur einen geringen Umsatzbeitrag leisten werde, größere Auswirkungen seien jedoch im darauffolgenden Jahr zu erwarten.

Benioff verwies zudem auf ein geplantes Produkt im IT-Service-Management, einem Bereich, in dem ServiceNow stark vertreten ist. Außerdem betonte er die Zusammenarbeit mit dem US-Ministerium für Regierungseffizienz, das Slack nutzt.

Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres prognostiziert Salesforce einen bereinigten Gewinn zwischen 2,53 und 2,55 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 9,71 bis 9,76 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 2,61 US-Dollar Gewinn je Aktie und einem Umsatz von 9,9 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 11,09 und 11,17 US-Dollar sowie einen Umsatz zwischen 40,5 und 40,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 7,4 Prozent entspricht. Der Marktkonsens lag hier höher bei 11,18 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 41,35 Milliarden US-Dollar.

An der Börse kam der Quartalsbericht nicht gut an. Die Aktie behält ihren Abwärtstrend bei:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion