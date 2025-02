BearingPoint erzielt zum vierten Mal in Folge Rekordumsatz und setzt auf künftiges Wachstum (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Weltweiter Umsatz von 1,069 Milliarden Euro

- Deutschland mit 483 Millionen Euro Umsatz wieder größter BearingPoint-Markt



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat zum vierten Mal in

Folge einen Rekordumsatz erzielt und das Geschäftsjahr 2024 weltweit mit einem

Umsatz von 1,069 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Unternehmen führte

erfolgreich über 2.000 Projekte für Kunden in mehr als 30 Ländern durch. Der

Auftragseingang erreichte mit rund 1,3 Milliarden Euro ebenfalls ein

Rekordniveau, was auf eine starke Dynamik in der Geschäftsentwicklung hinweist.

BearingPoint hat zudem mehr als 300 neue Kunden hinzugewonnen. Diese starke

Entwicklung flankiert das Unternehmen mit einem Zuwachs seines Teams auf rund

6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die steigende Nachfrage nach seinen

Produkten und Dienstleistungen und eine starke Projektpipeline deuten auf

weiteres Wachstum im Jahr 2025 hin.







erfolgreiches Jahr für BearingPoint. Wir haben nicht nur den Meilenstein von 1

Milliarde Euro Umsatz gefestigt, sondern auch unser starkes Fundament für

nachhaltiges Wachstum ausgebaut. Wir haben zudem viele neue Talente eingestellt,

unseren Kundenstamm vergrößert und uns in Schlüsselbereichen wie Datenanalyse

und KI, Nachhaltigkeit sowie Cybersicherheit weiterentwickelt."



Strategische Investitionen und Ausbau Produkt-Portfolio



Durch die Integration des US-amerikanischen Beratungsunternehmens Enterprise

Consulting (https://www.bearingpoint.com/en/about-us/news-and-media/press-releas

es/arcwide-strengthens-its-presence-in-the-us-with-the-acquisition-of-enterprise

-consulting-inc/) in das Portfolio von BearingPoint wurden die Fähigkeiten des

Joint Ventures Arcwide (https://www.arcwide.com/en/) erweitert, so dass es noch

mehr technologieorientierte Lösungen anbieten kann. Gleichzeitig machte

BearingPoint bedeutende Fortschritte im Bereich der generativen KI, um

Unternehmen zu befähigen, das volle Potenzial von KI für die geschäftliche

Transformation zu nutzen. Das Unternehmen startete neue KI-gestützte

Initiativen, die Kunden in Bereichen wie der Automatisierung von

Arbeitsabläufen, der Optimierung von Entscheidungsprozessen und der Ermöglichung

KI-gestützter Kundeninteraktionen unterstützen.



Im Geschäftsbereich Products sorgte die DemandSens (https://demandsens.ai/de/)

-Lösung von BearingPoint im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2024 für große

Aufmerksamkeit, als BearingPoint seine Zusammenarbeit mit Media Control (https:/

/www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pres





