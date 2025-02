JPMORGAN stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Autozulieferer habe seine im September angepassten Ziele für 2024 erreicht, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Mittelwert der Margenprognose für 2025 strebe das Unternehmen eine Profitabilität auf Vorjahresniveau an. Dazu beschleunige Hella seine Strukturanpassungen und Kostenoptimierungen, insbesondere in Europa./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 91,90EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.