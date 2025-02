Trump: Zölle gegen EU, Kanada, Mexiko - und Seltsames bei Nvidia-Zahlen!

Die gestrigen Zahlen von Nvidia enthalten einige schwer erklärbare Seltsamkeiten und Widersprüche - und Donald Trump hat gestern klar gestellt, dass die Zölle gegen die EU, gegen Kanada und Mexiko kommen werden. Die EU, so Trump, sei nur gegründet worden, um den USA zu schaden - eine seltsame Aussage des US-Präsidenten, der damit vermutlich die Zoll-Politik der EU meint. Wie wird der Dax darauf heute reagieren? Die Nvidia-Aktie gestern trotz der so schönen Zahlen nachbörslich leicht im Minus - die Beste aller Welten scheint bereits eingepreist. Aber es stellen sich einige sehr ernsthafte Fragen angesichts der eklatanten Widersprüche in der Bilanz des Chip-Konzerns -

