JPMorgan belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 170 Dollar

Nvidia: 77 Prozent der KI-Wafer werden dieses Jahr dem Marktführer zugewiesen

Nvidia nutzt seine Vormachtstellung im KI-Sektor: Rund 77 Prozent der für KI-Chips genutzten Wafer werden dem grünen Tech-Riesen zugewiesen. Daraus folgt auch eine sehr optimistische Prognose für das kommende Geschäftsjahr.

23.02.2025 | 08:45 Uhr

Jusuf Hatic

12



Quelle: Nvidia

Laut einer aktuellen Analyse von Morgan Stanley wird Nvidia im Jahr 2025 77 Prozent aller Wafer beanspruchen, die weltweit für KI-Prozessoren produziert werden - ein starker Anstieg gegenüber 51 Prozent im Jahr 2024. Demzufolge wird Nvidias Anteil am KI-Wafer-Markt voraussichtlich 535.000 300-mm-Wafer umfassen, während der Gesamtmarkt auf 688.000 Wafer geschätzt wird.





Der Bedarf wird laut der Analyse maßgeblich durch die Blackwell-GPU-Generation getrieben, darunter das Flaggschiff B200, das allein 220.000 Wafer beansprucht - fast ein Drittel der gesamten Produktionskapazität. Die Chips nutzen TSMCs 4-nm-Fertigungstechnologie mit Die-Größen von 814 bis 850 mm², was laut dem Portal Tom's Hardware die hohe Wafer-Auslastung erklärt. Hinter der Skalierung steht TSMCs Ausbau der CoWoS-Packaging-Kapazität (Chip-on-Wafer-on-Substrate) auf 80.000 bis 90.000 Wafer monatlich bis 2025. Dies ermöglicht Nvidia, trotz globaler Engpässe, die Nachfrage von Cloud-Anbietern und "Sovereign AI"-Projekten zu bedienen.



Während Nvidia expandiert, schrumpfen indes die Anteile anderer Hersteller: Googles TPU v6 etwa sinkt von 19 Prozent auf 10 Prozent (85.000 Wafer); auch AMD fällt von 9 Prozent auf 3 Prozent, obwohl die MI300/325/355-Serie mehr Wafer als 2024 verbraucht - ein Zeichen für das überproportionale Marktwachstum von Nvidia. Auch deren Kunden wie Microsoft und Tesla spielen mit Eigenentwicklungen (Maia 200, Dojo) kaum eine Rolle (<1 Prozent Marktanteil).



Laut Morgan Stanley generiert der KI-Wafer-Markt 2025 einen Umsatz von 14,57 Mrd. US-Dollar. Allerdings könnte diese Zahl zu konservativ geschätzt sein, da TSMC allein im vergangenen Jahr 32 Mrd. US-Dollar mit High-Performance-Computing (HPC) umsetzte - ein Bereich, der stark von KI-Chips geprägt ist. Für Nvidia prognostizieren Analysten im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von rund 195 Mrd. US-Dollar, größtenteils getrieben von 60.000 bis 70.000 Blackwell-Servern à 2 bis 3 Mio. US-Dollar. Damit würde das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 51 Prozent gegenüber dem noch laufenden Fiskaljahr anpeilen, das bei 129 Mrd. US-Dollar liegen soll.



Quelle: Tom's Hardware



Quelle: Tom's Hardware



12

Starkes Stück: China kopiert Wago Klemmen, ruft Sale aus - Preisvorteil nicht vorhanden

Starkes Stück: China kopiert Wago Klemmen, ruft Sale aus - Preisvorteil nicht vorhanden

News

Festplatte hat ausgedient - Amazon verscherbelt SSDs: Interne (SATA, PCIe 4.0/5.0, PS5-komp.) und externe (USB)

Festplatte hat ausgedient - Amazon verscherbelt SSDs: Interne (SATA, PCIe 4.0/5.0, PS5-komp.) und externe (USB)

News

Und jetzt wisst ihr warum Nvidia der normale (Gamer-)GPU Markt nicht die Bohne interessiert und die 5000'er Serie, wie zuvor die 4000'er, eine reine Prestigesache ist, um nicht im Consumerbereich in Vergessenheit zu geraten.

Auch das GPUs "teildefekt" ausgeliefert werden und weniger Leistung als versprochen haben, dürfte bei Nvidia nur noch ein Schulterzucken auslösen.

Zumal die Wafer knapp sind und der letzte "Restmüll" auch noch verwertet werden muss.

Wie hieß es früher: Am Abend kehrt der Metzger den Boden zusammen und damit werden am nächsten Tag die ersten Mettwürstchen gefüllt.

