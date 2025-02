Eurokurs kaum bewegt - Fokus auf US-Auftragseingänge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem leichten Rückgang zur Wochenmitte hat sich der Kurs des Euro am Donnerstag kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,0473 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0487 (Dienstag: 1,0497) Dollar festgesetzt.

Aktuelle Inflationszahlen aus Spanien fielen wie von Analysten erwartet aus und lieferten damit kaum Impulse. Nach vier Anstiegen in Folge hat sich die Teuerung in dem Land im Februar nicht weiter beschleunigt. Aktuell ist die Inflation mit einem Wert von 2,9 Prozent im Jahresvergleich so hoch wie im Juli letzten Jahres.