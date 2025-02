limehome se lance à Paris et à Versailles (FOTO)

Munich/Paris (ots) - - limehome, acteur allemand qui opère des appart'hôtels et

limehome, le leader européen des appart'hôtels numérisés, s'implante en France.Forte de ces deux projets d'importance stratégique dans la métropole parisienne,l'entreprise continue à viser son objectif international pour 2025. Le lancementsur le marché français souligne le caractère performant du modèle de limehomedans l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. La Franceest le douzième pays dans le portefeuille de l'entreprise munichoise, qui compteplus de 9000 appartements dans 150 villes d'Europe. limehome loue lesappartements avec un système de gestion numérique et un check-in autonomepermettant un personnel fortement réduit, sur la base d'un modèle développé parl'entreprise.limehome ouvrira ses portes à Suresnes en banlieue de Paris à l'automne 2025dans un immeuble de bureaux reconverti, accueillant 25 appartements. Lalocalisation, à proximité immédiate de la Défense, le plus grand quartierd'affaires européenet Charles de Gaulle Étoile, est particulièrement attrayantepour les personnes en voyages d'affaires qui souhaitent rester proches de leurlieu de travail, tout en bénéficiant d'un environnement calme et d'un accèsconfortable au centre-ville.À Versailles, limehome ouvrira 19 unités dans un immeuble classé monumenthistorique au coeur de la vieille ville, à proximité du célèbre château deVersailles et des halles du marché Notre Dame. Les appartements sont situés àproximité de sites historiques (Marie-Antoinette fut incarcérée dans la maisonen vis-à-vis) et constituent un point de départ idéal pour les férus d'histoirede la ville. Vous pourrez en plus trouver au rez-de-chaussée de l'immeuble unmagasin d'objets antiques. Le projet, qui consiste en une rénovation complète de2 immeubles mitoyens a été réalisé en collaboration avec des partenairesimmobiliers locaux.limehome se distingue par sa flexibilité et son expertise en matière de projetsLes deux sites en France sont caractéristiques de la stratégie d'expansion aussiflexible qu'efficace de limehome. Dans toute l'Europe, l'opérateurd'appart'hôtels mise non seulement sur le développement de projets, mais aussisur la reconversion de surfaces commerciales, comme pour le projet de Suresnes.