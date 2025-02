Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich stark vertreten

WIESBADEN (ots) - Anteil im Aus- und Trockenbau 2023 bei 67 %, in der

Lebensmittelproduktion bei 51 %, bei Bus- und Straßenbahnfahrer/-innen bei 46 %

- gegenüber 26 % in der Gesamtwirtschaft



Ob im Bau, in der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, der Pflege oder im

Personen- und Güterverkehr: In vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten zwei von

drei (67 %) Beschäftigten im Aus- und Trockenbau 2023 eine

Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von

Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt. In der Lebensmittelherstellung traf dies

auf mehr als die Hälfte der Beschäftigten zu (51 %). Überdurchschnittlich hoch

war der Anteil auch in der Berufsgruppe der Fliesenleger/-innen (47 %), unter

den Fahrer/-innen von Bussen und Straßenbahnen (46 %) sowie unter Servicekräften

in der Gastronomie (45 %). In der Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %)

aller abhängig Beschäftigten eine Einwanderungsgeschichte, war also selbst seit

dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert oder beide Elternteile waren seither

zugewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut

Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein Fachkräftemangel.







Einwanderungsgeschichte



Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt der Anteil der

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren Mangelberufen: so

etwa in der Fleischverarbeitung (42 %), im Verkauf von Lebensmitteln (41 %), bei

Berufskraftfahrer/-innen im Güterverkehr (37 %), in der Altenpflege (31 %) sowie

im Metallbau oder der Elektrotechnik (je 30 %).



Den Engpassberuf mit dem geringsten Anteil an Beschäftigten mit

Einwanderungsgeschichte stellten Versicherungskaufleute dar (13 %). Auch wenn es

sich im Folgenden nicht um Mangelberufe laut Engpassanalyse der BA handelt, sind

Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einigen Berufsgruppen noch stärker

unterrepräsentiert: Das trifft vor allem auf den Polizeivollzugsdienst (6 %),

die Berufe in der öffentlichen Verwaltung (9 %), auf Lehrkräfte (Primarstufe: 9

%, Sekundarstufe: 11 %) sowie die kaufmännische und technische

Betriebswirtschaft (12 %) zu.



Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung anteilig mit den meisten

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte



Nicht allein in vielen Mangelberufen ist der Anteil der Menschen mit

Einwanderungsgeschichte hoch. Einige Branchen sind insgesamt in besonderem Maße

auf Arbeitskräfte angewiesen, die selbst oder deren beide Elternteile





