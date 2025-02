Sixt nach Zahlen auf Hoch seit Mai 2024

Profitjaegerx7x schrieb 31.12.24, 15:23

Was ist denn der große Trieber für mehr Umsatz durch den Wahlkampf in Deutschland?

Reisen die ganzen mehr oder weniger wichtigen Politiker mit Sixt?



So oder so, ich hoffe, dass sich die Abschreibungen nächstes Jahr normalisieren. In dem Fall sollte das Rekordergebnis (EBT) von 550m EUR aus dem Jahr 2022 erreichbar sein. Ggf. etwas mehr oder etwas weniger. Als Prognoserange würde ich mir 500-550m EBT wünschen (vermutlich wird man aber eher vorsichtig sein und Raum für Abschreibungen lassen, dann ggf. 450-550m EUR am Anfang).



Damit würde sich noch genug Platz bei der Bewertung ergeben. Aktuell wären wir bei einem 9er KGV, glaube historisch war es eher im Bereich von ~12.

Ich hatte nahe am Tief und bei einem Gap zwischen Stamm- und Vorzugsaktie von 20% von VZ in Stammaktien gewechselt. Leider schon bei einem Gap von 30% wieder teilweise zurückgeshifted. Seitdem ging die Erholung nur bei den Stammaktien weiter, das Gap ist mittlerweile bei ca. 36%. Historisch noch ein bisschen Luft aber die Vorzugsaktien gewinnen wieder an Attraktivität. Die Dividende dürfte wieder ~4,0 EUR in 2026 (für 2025) erreichen und das wären beim aktuellen Kurs 7% Dividendenrendite (die es in dem Fall aber wohl dann nicht geben wird).



Sollte Sixt wieder auf ein EBT von ~550m kommen (ca. 12% EBT Rate, auf dem Niveau von 2023, unter 2020/21 und über 2018/19) und das mit einem gesunden Umsatzwachstum von um die 10% wäre eine höhere Bewertung auch durchaus angebracht.



Ich fühle ich auf jeden Fall wohl, sollte es nochmal zu einer kleinen Korrektur kommen baue ich auch wieder die volle Positionsgröße auf.