Harte Bitcoin-Korrektur: Extreme Angst & Panik übernehmen den Kryptomarkt!

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine Ausweitung seiner jüngsten Korrekturphase, wobei nicht nur Altcoins betroffen sind, sondern auch Bitcoin deutlich an Wert verliert. Der Bitcoin-Kurs fiel zeitweise auf fast 82.000 US-Dollar und durchbrach damit eine wichtige Unterstützungsmarke bei etwa 85.000 US-Dollar, die jedoch kurz darauf zurückerobert wurde. Aktuell wird die größte Kryptowährung der Welt zu einem Kurs von über 86.000 US-Dollar gehandelt.

Parallel dazu herrschte unter Anlegern Besorgnis über möglicherweise enttäuschende Quartalszahlen von Nvidia. Der Chiphersteller übertraf jedoch die Erwartungen und stellte einen neuen Umsatzrekord auf, was zur Beruhigung der Märkte beitrug.

In den letzten 24 Stunden verlor Bitcoin über drei Prozent an Wert, während Ethereum sogar mehr als fünf Prozent einbüßte. Trotz der allgemeinen Marktturbulenzen gab es jedoch auch Gewinner: Kaito AI legte um fast 40 Prozent zu, und Litecoin verzeichnete ein Plus von über sieben Prozent.

Die starke Marktkorrektur spiegelte sich auch im Fear-and-Greed-Index wider, der auf einen Wert von 10 fiel, den tiefsten Stand seit Juni 2022. Nach dem Rekordhoch im Jahr 2021, als Bitcoin rund 67.000 US-Dollar erreichte, fiel der Kurs damals auf etwa 20.000 US-Dollar. Trotz eines aktuellen Rücksetzers von "nur" etwa 25 Prozent und positiver fundamentaler Entwicklungen, herrscht am Markt also starke Angst.

Laut Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX und Analyst, haben auch Hedgefonds begonnen, sich großflächig aus US-amerikanischen Bitcoin-ETFs zurückzuziehen. "Sie werden ihre Positionen während der US-Handelszeiten auflösen, woraufhin Bitcoin auf 70.000 US-Dollar zurückfallen wird", warnte Hayes.

Anleger blicken nun gespannt auf die am Freitag erwarteten Zahlen zur US-Kerninflation (PCE) für Januar, welche wichtige Anhaltspunkte für die zukünftige Geldpolitik in den USA und damit die Aussichten für Risikoanlagen wie Bitcoin liefern werden.

