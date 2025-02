UBS belässt Aixtron auf 'Neutral' - Ziel 14,90 Euro

dlg schrieb vor 1 Stunde

Um das mal in Perspektive zu setzen: der Kurs ist auf dem gleichen Niveau wie im Dezember 2020. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Aixtron einen Umsatz von 269 Mio bei 35 Mio EBIT und hat kurze Zeit später eine mittlere Guidance für 2021 von 360 Mio Umsatz bei 58 Mio EBIT gegeben. Die heutige Guidance für das laufende Jahr sieht ein doppelt so hohes EBIT von ~115 Mio vor bei ca. 60% höherem Umsatz.



Damit will ich nicht die 2025er Guidance schönreden, von einer Unterbewertung sprechen oder irgendetwas suggerieren. Aber es belegt eindrucksvoll, wie stark der Markt eine andere Bewertung zubilligt in Abhängigkeit davon, ob das Unternehmen sich gerade in einem Upcycle (2021e = 26% Umsatzwachstums-Guidance) befindet oder in einem Downcycle (2025e = -10% Umsatz-Guidance).



Die Kernfrage bleibt mE, ob das jetzt nur ein einmaliges Umsatz „Air Pocket“ ist, weil in 2025 so gut wie gar keine SiC Bestellungen reinkommen, und in 2026/27 dann SiC, neuer Großkunde, GaN und microLED wieder für zweistelliges Wachstum sorgen. Und die zweite Frage dann, ab wann man hier Positionen aufbauen bzw. erhöhen müsste.



Am Rande: die ganzen Lästereien über die Analysten und die letzte DB Note mit dem „tactical sell“ waren mal wieder daneben. Vllt sollte man doch mal etwas objektiver an die Sache herangehen.