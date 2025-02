Medigene und EpimAb Biotherapeutics schließen Co-Entwicklungspartnerschaft für TCR-gesteuerte T-Zell-Engager ab

Planegg/Martinsried, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Medigene AG (Medigene, FSE: MDG1, Prime Standard) und EpimAb Biotherapeutics, Inc. (EpimAb) haben heute den Abschluss einer strategischen gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist die Erforschung und Entwicklung von "Off-the-Shelf" T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten T-Zell-Engagern (TCR-TCEs) zur Behandlung von immunbedingten Erkrankungen, insbesondere soliden Tumoren.

Die Multi-Target-Kooperation vereint das jeweilige Know-how beider Unternehmen: Medigene bringt seine 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) TCR-Generierung und -Charakterisierung ein, während EpimAb seine firmeneigene CD3-Antikörpertechnologie undT-FIT (TCR-Fab in Tandem)-Plattform bereitstellt. Die resultierenden bispezifischen Therapeutika sollen hochpräzise immunologische Reaktionen ermöglichen, Off-Target-Effekte minimieren und so die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern. Die Unternehmen beabsichtigen, gemeinsam TCR-TCE-Konstrukte zu entwickeln, die zu gleichen Teilen im Besitz beider Partner sein werden.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EpimAb und den Einsatz ihrer gut validierten T-FIT-Plattform, die durch starke klinische Daten und bedeutende Partnerschaften untermauert wird. Dies ermöglicht uns, potenziell erstklassige TCR-TCEs zu entwickeln und dabei unsere führenden 3S-TCR-Generierungsfähigkeiten zu nutzen," erklärte Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Diese Co-Entwicklungsvereinbarung erweitert zudem die Anwendungsbereiche von Medigenes TCR-Technologien auf Off-the-Shelf-TCR-gesteuerte Modalitäten und unterstreicht unser Engagement, wertsteigernde Partnerschaften einzugehen, die unsere Pipeline in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf erweitern."

Chengbin Wu, CEO und Gründer von EpimAb, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Medigene neue TCR-TCEs zu entdecken, die auf ihre einzigartigen TCRs zurückgreifen. Zusammen können wir neue Anwendungsmöglichkeiten für unsere T-FIT- und CD3-Bindungsplattformen erschließen, um innovative zielgerichtete Therapien für Krebspatienten zu entwickeln."

Der Markt für bispezifische Therapeutika bietet eine erhebliche Chance im Kampf gegen Krebs, insbesondere angesichts des kritischen ungedeckten Bedarfs in der Behandlung solider und hämatologischer Tumoren. Jährlich sind weltweit über 5 Millionen Krebspatienten von niedrigen Fünf-Jahres-Überlebensraten betroffen, was den dringenden Bedarf an innovativen Behandlungsoptionen verdeutlicht.

