Leitungsbau für funktionierende Netze ist enorm wichtig

Europa benötigt effektive Netz-Infrastruktur

Funktionierende Leitungsnetze in den Bereichen Strom, Wasser, Gas, Fernwärme und Daten (Internet) sind ähnlich wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsperspektiven von Volkwirtschaften wie Straßen, Brücken und Weiteres. Die Europäische Kommission misst den transeuropäischen Netzen für Strom, Gas und Daten eine zentrale Bedeutung bei. Diese Infrastrukturen seien laut Europäischer Kommission essenziell für die Umsetzung und Weiterentwicklung des Binnenmarktes sowie für die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts innerhalb der Europäischen Union. Durch die Förderung einer besseren Vernetzung und die Vereinheitlichung der Systeme in den Mitgliedstaaten sollen die Energieversorgungssicherheit erhöht, die Integration erneuerbarer Energien vorangetrieben und die digitale Konnektivität verbessert werden. Insgesamt betrachtet die Europäische Kommission die Modernisierung und den Ausbau dieser Netze als entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung, die Erreichung der Klimaziele und die Verbesserung der Lebensqualität der europäischen Bürger.

Im modernen Leitungsbau kommen vermehrt innovative Technologien zum Einsatz, welche die Effizienz, die Präzision und die Nachhaltigkeit verbessern. Zu den bedeutendsten Entwicklungen zählen: Automatisierung und Robotik, grabenlose Verlegetechniken sowie digitale Hilfsmittel und Softwarelösungen. Sie tragen dazu bei, den Leitungsbau zukunftsfähig zu gestalten und den steigenden Anforderungen an Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden. Der in Köln ansässige Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) betont in diesem Kontext die zentrale Bedeutung von Building Information Modeling (BIM) für den Leitungsbau. BIM ermögliche eine optimierte Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken durch die digitale Modellierung aller relevanten Daten. Diese Methode fördere außerdem die Vernetzung und den Datenaustausch zwischen allen am Bau Beteiligten, was zu einer effizienteren und transparenteren Zusammenarbeit führt. Alles in allem sieht der rbv in BIM eine Schlüsseltechnologie, die den Leitungsbau effizienter, transparenter und zukunftsfähiger mache.

