Beiersdorf will trotz langsameren Wachstums den Markt schlagen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf eine weitere Verlangsamung seines Geschäftswachstums ein. Damit bahnt sich aber ein weiterer Umsatzrekord an. Der für den Konzern wichtige Hautpflegemarkt dürfte 2025 etwas langsamer zulegen als im Vorjahr, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Bereits 2024 war das Wachstum abgeschwächt. Konzernchef Vincent Warnery blickt dennoch hoffnungsvoll auf die kommenden Monate: "Mit unserer Konzernprognose für 2025 gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr den Markt übertreffen werden." An der Börse stieg die Beiersdorf-Aktie zu Handelsbeginn kräftig, zuletzt notierte die Aktie dann noch etwas über ein Prozent im Plus.

Der Konzernerlös 2025 soll laut Mitteilung bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen um vier bis sechs Prozent steigen. Dabei sollen Produkteinführungen in China und Indien stimulieren, sagte Warnery in einer Konferenz mit Analysten und Journalisten. Allerdings dürften die angekündigten US-Zölle belasten, sagte Finanzchefin Astrid Hermann. Ein Drittel dder Produkte für die USA produziert Beiersdorf demnach zwar vor Ort, den Großteil aber in Mexiko.