Beiersdorf auf Hoch seit Oktober - Aktienrückkäufe treiben

Vincent WarneryVorsitzender des VorstandsIch bin stolz, Ihnen die Finanzzahlen für unser starkes erstes Quartal mitteilen zu können: Beiersdorf hat einen tollen Start ins Jahr 2024 hingelegt!Unser Geschäftsbereich Consumer erzielte im ersten Quartal ein zweistelliges Wachstum von 10,0 %, während alle unsere wichtigsten Consumer-Marken einen Umsatzanstieg verzeichneten. Ein starkes Wachstum von 12,6 % bei NIVEA beflügelte unser Portfolio hier mit Umsatzsteigerungen in allen Regionen. Angeführt wurde dieses Wachstum durch die Kategorien Sonne, Deo und Gesichtspflege sowie den anhaltenden Erfolg der Luminous-Produktreihe. Auch absolut wertmäßig erzielte NIVEA im ersten Quartal das beste Quartal aller Zeiten. Gleichzeitig steuerte unser Derma-Geschäft ein solides zweistelliges Wachstum von 10,2 % bei und auch La Prairie kehrte nach einem herausfordernden Jahr 2023 auf den Wachstumspfad zurück. Auf Gruppenebene erzielten wir ein Umsatzwachstum von 7,3 %.Ein großes Dankeschön an alle Beiersdorfer rund um den Globus. Dieses Quartal war ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg, das beste Hautpflegeunternehmen zu werden!Und mit Blick auf eine volle Innovations- und Markteinführungspipeline für 2024 – einschließlich des Highlights unseres ersten Produkts mit unserer bahnbrechenden Innovation im Bereich der Epigenetik – sind wir zuversichtlich, dass wir diese starke Leistung in den kommenden Quartalen fortsetzen werden.Aufgrund dieses vielversprechenden Jahresauftakts erhöhen wir unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr für den Konzern- und Consumer-Geschäftsbereich und rechnen nun mit einem Wachstum von 6-8 %.Erfahren Sie mehr in der heutigen Pressemitteilung: https://www.beiersdorf.com/newsroom/press-information/all-pr…