Hensoldt will im Rüstungsboom weiter stark wachsen

JaBec schrieb 21.02.25, 08:51

ME. hat sich die Hensoldt AG sehr gut am Markt positioniert. Das Interesse zum Angebot einer hocheffizienten Luftabwehrtechnologie

im Portfolio der Hensoldt AG wächst mit der weltweiten Modernisierung und Aufrüstung und schlägt sich erwartungsgemäß mit hohem

Wachstum nieder.



Mit dem Amtsantritt der neuen US- Regierung unter Führung von D.Trump dreht sich das politische Rad zum Weltgeschehen - zum Weltfrieden

im Turbogang. Der Friedensengel entpuppt sich zusehens zum " beflügelten Friedensbengel " und trägt immer weniger zum befriedeten Mitein-

ander bei. So liegt auch der Gedanke nahe die aktuelle US-Regierung versucht sich Russland anzunähern.



Weltpolitisch zurückgreifend bis zum Ursprung der Menschheit rückt man sich auch heute - im 21 Jahrhundert - die " eigene Wahrheit " zurecht!

Mit grenzenloser Machtgier, ausschließlich dem höchsten Profit ausgerichtet schließt man ein Bündnis um den Schwächeren unter Druck zu setzen.

evtl. auch mit der Absicht Europa zu demontieren!



Unter den gegebenen Tatsachen sollte diese Erkenntnis zum bestärkten Schulterschluss aller europäischer Natoverbündeter beitragen.

Im Ergebnis bedeutet dies: Es wurde zu lange tatenlos zugesehen, EUROPA muß jetzt handeln!



Zum Kursverlauf der Hensoldt AG bedeutet das auf erfolgreiche Zeiten bei steigenden Kursen hin.