Dividende gekürzt Aktie zieht an: Sixt blickt nach schwierigem Jahr nach vorn Die vorläufige Zahlen für 2024 offenbaren einen schmerzhaften Gewinnrückang für den Autovermieter. Trotz vorsichtiger Zahlen sehen Anleger und Analysten wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Aktie steigt am Donnerstag.