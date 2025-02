Kursverluste - Fokus auf US-Auftragseingänge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag einen Teil ihrer zur Wochenmitte erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,20 Prozent auf 132,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,45 Prozent.

Die Ankündigung von US-Importzöllen am Vorabend hat sich kaum auf den Anleihenmarkt ausgewirkt. US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen.