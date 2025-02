Goldman belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 20,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nordex nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Windanlagenbauer habe die Erwartungen insbesondere mit dem starken Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Analyst Ajay Patel in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2025 falle ein wenig schwächer als erwartet aus. Doch die positive Cashflow-Entwicklung sollte sich fortsetzen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben