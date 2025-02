Lohnt sich ATV für Onlineshops? Experte verrät, was dahinter steckt (FOTO)

Zürich-Oerlikon (ots) - Addressable TV (ATV) wird als vielversprechender

Werbekanal für Onlineshops gehandelt - doch lohnt sich der Einsatz wirklich?

Während klassische TV-Werbung oft mit hohen Streuverlusten verbunden ist, soll

ATV gezielt potenzielle Kunden ansprechen. Doch wie effektiv ist diese Form des

Marketings wirklich, und für welche Shops macht sie Sinn?



ATV verbindet die Reichweite des Fernsehens mit den Targeting-Möglichkeiten des

digitalen Marketings. Doch nicht jeder Onlineshop profitiert gleichermaßen - die

richtige Strategie ist entscheidend. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche

Vorteile und Herausforderungen ATV für den E-Commerce bietet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Addressable TV: Ein Mittel für Branding und VertrauenAddressable TV, kurz ATV, bezeichnet eine moderne Form der TV-Werbung, bei derWerbeinhalte gezielt an bestimmte Haushalte oder Zuschauergruppen ausgespieltwerden. Im Gegensatz zur klassischen linearen TV-Werbung ermöglicht ATV alsoeine personalisierte und interaktive Ansprache im Fernsehen.Für Onlineshops liegt ein wesentlicher Vorteil von ATV in der Imagebildung. DennOnline-Kunden treffen ihre Kaufentscheidungen nicht mehr nur auf Basis desgünstigsten Preises oder der besten Produktbeschreibung - sie erwarten einevertrauenswürdige Marke. Hier kommt ATV ins Spiel: Werbung auf großenBildschirmen genießt weiterhin eine hohe Glaubwürdigkeit und suggeriertStabilität sowie Seriosität. Viele Verbraucher setzen TV-Werbung mit etabliertenUnternehmen gleich, was das Vertrauen in die Marke stärkt.Darüber hinaus ermöglicht ATV gezieltes Storytelling. Während klassischeOnline-Werbung oft auf schnelle Conversions ausgerichtet ist, erlaubt es ATV,eine Marke nachhaltig in den Köpfen der Konsumenten zu verankern. Gerade fürShops, die in eine neue Wachstumsphase eintreten und sich langfristig als Markepositionieren möchten, kann dieser Effekt von unschätzbarem Wert sein.Präzises Targeting für eine relevante ZielgruppeNeben der Reichweite ist die Zielgruppengenauigkeit ein entscheidendes Argumentfür ATV. Anders als bei klassischer TV-Werbung, die oft große, heterogeneZuschauergruppen anspricht, kann ATV gezielt ausgespielt werden - basierend aufdem Nutzungsverhalten, dem Standort oder spezifischen Interessen derZuschauenden.Ein Beispiel: Ein Möbel-Online-Shop kann seine Werbung in einerInterieur-Design-Sendung platzieren, während ein Tuning-Shop seine Zielgruppewährend einer Autosendung erreicht. Diese präzise Platzierung minimiertStreuverluste und sorgt dafür, dass die Werbung tatsächlich bei den richtigenPersonen ankommt.Auch die Möglichkeit einer Cross-Channel-Strategie, also ATV mit anderen