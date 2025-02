Hensoldt will im Rüstungsboom weiter stark wachsen - Aktie mit Rekord

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt möchte angesichts der anhaltend großen Nachfrage nach Rüstungsgütern auch im laufenden Jahr weiter kräftig zulegen. "Die Welt ist nach wie vor durch eine Vielzahl an Konfliktherden gekennzeichnet, insbesondere Europa muss seine Verteidigungsfähigkeit nachhaltig ausbauen", sagte Hensoldt-Chef Oliver Dörre am Donnerstag zur Vorlage vorläufiger Jahreszahlen. Daher werde die Nachfrage in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Im vergangenen Jahr konnte Hensoldt die Erwartungen teilweise übertreffen. Die Aktie setzte ihre Rekordjagd daraufhin fort.

Im laufenden Jahr peilt Hensoldt einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro an und will also abermals prozentual zweistellig wachsen. 2024 kletterten die Erlöse auf 2,24 Milliarden Euro nach 1,85 Milliarden Euro im Jahr zuvor, wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit blieb Hensoldt leicht hinter den Erwartungen zurück, der Konzern hatte 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. 2030 soll der Umsatz die 5-Milliarden-Euro-Marke knacken.

JPMorgan-Analyst David Perry bemängelte diese Wachstumsaussichten. Die Umsatzprognose liege unter dem Marktkonsens, nachdem Hensoldt auch schon im vergangenen Jahr den Konsens verfehlt habe. Die Mitte der für 2025 anvisierten Erlösspanne bedeute lediglich 14 Prozent Wachstum, was weit hinter Werten von Branchenkollegen wie Rheinmetall zurückbleibe. Nichtsdestotrotz werde Hensoldt weiter vom Rüstungsboom profitieren. Außerdem lobte Perry den freien Barmittelzufluss.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg nach 329 Millionen Euro im Vorjahr auf 405 Milllionen Euro und damit etwas mehr als Analysten erwartet hatten. Die operative Marge, bei der kleinteiliges Geschäft mit wenig Wertschöpfungsanteil ausgeklammert wird, fiel von 19,9 Prozent auf 19,4 Prozent, übertraf aber die Prognose von 18 bis 19 Prozent. Im laufenden Jahr nimmt sich Hensoldt hier 19 Prozent vor.

Der Auftragseingang betrug 2024 rund 2,9 Milliarden Euro nach 2,09 Milliarden Euro im Jahr zuvor. 40 Prozent der Bestellungen kamen von europäischen Partnerländern. Vor allem Sensoren und Luftverteidigungssysteme waren gefragt. Außerdem zog Hensoldt einen Vertrag für Logistikleistungen für die Bundeswehr sowie einen Auftrag für Radare für die Deutsche Marine an Land. Ende vergangenen Jahres saß Hensoldt in der Folge auf einem Rekordauftragsbestand von 6,64 Milliarden Euro.

Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) verbesserte sich im vergangenen Jahr auf 1,3 nach 1,1 im Jahr 2023. Hensoldt hatte ein Verhältnis von 1,2 in Aussicht gestellt - und peilt einen solchen Wert auch im laufenden Jahr an. Damit ist der Auftragseingang also weiterhin größer als der Umsatz, was auf einen wachsenden Markt hindeutet.

Von der starken Entwicklung können auch die Aktionäre profitieren. Fürs vergangene Jahr sollen sie eine um zehn Cent höhere Dividende von 0,50 Euro je Aktie erhalten./niw/men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 987,6 auf Tradegate (27. Februar 2025, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +6,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,70 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 6,07 Mrd.. HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -32,52 %/-2,53 % bedeutet.