Integration von Elektro Wolf stärkt Marktposition im Brandschutz (FOTO)

München (ots) - Die ENTRO Service GmbH, eine führende Unternehmensgruppe im

Bereich Zutrittssysteme und Brandschutz mit einem Jahresumsatz von 40 Millionen

Euro, stärkt ihre Position als ganzheitlicher Lösungsanbieter im vorbeugenden

Brandschutz.



Durch die Integration der Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH erweitert ENTRO gezielt

ihr Leistungsportfolio um sicherheitstechnische Dienstleistungen und verstärkt

den Fokus auf Service und Wartung. Kunden dadurch profitieren von einem

stärkeren Serviceangebot mit schnelleren Reaktionszeiten, optimierter Betreuung

und einem erweiterten Produktportfolio.





Erweiterung des Verbunds: Kompetenzgewinn durch Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbHDie 1969 gegründete Elektro Ing. Dietmar Wolf GmbH genießt einen exzellenten Rufim Bereich der Brandmeldetechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung.Mit fünf Standorten in Deutschland und einem Team von über 30 Mitarbeiternbringt das Unternehmen langjährige Erfahrung in Installation und Wartungsicherheitstechnischer Systeme sowie der Erstellung von Flucht- undRettungsplänen mit. Damit ergänzt Elektro Wolf die Erfahrung und die Kompetenzvon ENTRO um wichtige Bereiche - mit zusätzlichen Standorten in Magdeburg,Potsdam, Neuss und Dortmund ist das Unternehmen bundesweit stark aufgestellt.Besonders in Bayern profitieren Unternehmen und Institutionen von der neuenPartnerschaft: Elektro Wolf ist mit seinem Standort nördlich von München starkin der Region verwurzelt, während die Schwestergesellschaft Wassermann, mit Sitzsüdlich von Nürnberg und einem Servicestandort in München, den Aktionsradiusideal ergänzt. Dies ermöglicht eine noch effizientere Betreuung, schnellereServiceeinsätze und eine höhere Verfügbarkeit für die Kunden.Die gebündelte Expertise erlaubt es, bayerischen Unternehmen und deröffentlichen Hand ein vollumfängliches Leistungsangebot im Bereich Brandschutzund Zutrittssysteme anzubieten.Ganzheitliche Brandschutzlösungen mit starkem ServicefokusMit der Integration von Elektro Wolf baut ENTRO gezielt seinen Servicebereichaus. Kunden profitieren von einem umfassenden Leistungsspektrum, das sämtlichesicherheitstechnischen Anlagen abdeckt - von Brandmeldetechnik überSicherheitsbeleuchtung bis hin zur Sprachalarmierung. Die Kombination vonBrandschutz und Sicherheitstechnik stellt sicher, dass Menschen und Sachwerte imGebäude optimal geschützt sind.Gerade mittelständische Unternehmen, die auf Sicherheitstechnik angewiesen sind,profitieren von der neuen Struktur. Durch die verstärkte regionale Präsenzkönnen Wartungen, Reparaturen und Installationen noch effizienter durchgeführt