RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das Jahr 2024 sei für den spanischen Energieversorger stark verlaufen, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele lägen im Vergleich zum Konsens im unteren Bereich der Spanne./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 03:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 03:06 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 13,92EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.