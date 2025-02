Calderys investiert in ein hochmodernes Technologie- und Kompetenzzentrum in Neuwied am Rhein, Deutschland

Paris (ots/PRNewswire) - Calderys tätigt erhebliche Investitionen für den Bau

eines Technologie- und Kompetenzzentrums in der Nähe seiner deutschen

Produktionsstätte in Neuwied am Rhein. Diese strategische Initiative hat zum

Ziel, innovative Feuerfest-Lösungen für die Calderys Standorte, deren Kunden in

Europa und in der EMEA-Region zu entwickeln. Mit dieser neuen Investition

unterstreicht Calderys sein großes Vertrauen in den EMEA-Markt sowie sein

Engagement für Wachstum in Deutschland, ein für seine umfassende Expertise und

Kompetenz in der Metall- und Feuerfest-Branche bekanntes Land.



Die Calderys Group hat erhebliche Investitionen in den Bau eines Technologie-

und Kompetenzzentrums für die Forschung und Entwicklung von

Feuerfest-Materialien in der Nähe ihrer Produktionsstätte in Neuwied,

Deutschland, angekündigt.







Prozesse und hochmoderne Ausrüstungen aus und wird Calderys in die Lage

versetzen, innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Kunden und deren

Anwendungen in Europa und der EMEA-Region ausgerichtet sind. Dieses Zentrum wird

die Kernmärkte der Gruppe bedienen, darunter die Branchen Gießerei, Eisen und

Stahl,

der Kunden auf dem Weg zu einer grünen Energiewende spielen.



Der Bau wird voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt sein.



Strategischer Standort



Neuwied ist die größte Produktionsstätte der Gruppe in Europa und gilt seit 1955

als anerkanntes Innovationszentrum, das den Ruf von Deutschland in der Metall-

und Feuerfest-Industrie gestärkt hat. Die Neuerrichtung dieses Technologie- und

Kompetenzzentrums in der Nähe der Produktionsstätte Neuwied erleichtert den

Zugang zu industriellen und zukunftsorientierten Versuchen und ermöglicht auf

diese Weise eine bessere Zusammenarbeit und Unterstützung zwischen den in den

Bereichen Innovation & Technologie, Qualitätskontrolle und Produktion tätigen

Teams. Ebenso ist die Nähe zu anderen Calderys Standorten und ihren

unterschiedlichen Prozessen für die Produktion von monolithischen Massen,

metallurgischen Flussmitteln für den Stahlguss und Formgebungshilfsmitteln von

erheblichem Vorteil.



Das multikulturelle Expertenteam zur Förderung von Forschung und Entwicklung

wurde bereits in den vergangenen Monaten verstärkt. Voraussichtlich werden

weitere Mitarbeiter ergänzt.



Der Standort Neuwied bietet darüber hinaus Zugang zu Expertisen lokaler

Talentpools und Partnerschaften sowie die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit

namhaften Hochschuleinrichtungen wie RWTH Aachen, Universität Koblenz und Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Aluminium Rohstoff Beiträge: 188 Beiträge:

Dieses neue 3.000 Quadratmeter große Labor zeichnet sich durch fortschrittlicheProzesse und hochmoderne Ausrüstungen aus und wird Calderys in die Lageversetzen, innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Kunden und derenAnwendungen in Europa und der EMEA-Region ausgerichtet sind. Dieses Zentrum wirddie Kernmärkte der Gruppe bedienen, darunter die Branchen Gießerei, Eisen undStahl, Aluminium und Zement und eine entscheidende Rolle bei der Unterstützungder Kunden auf dem Weg zu einer grünen Energiewende spielen.Der Bau wird voraussichtlich Ende 2025 fertiggestellt sein.Strategischer StandortNeuwied ist die größte Produktionsstätte der Gruppe in Europa und gilt seit 1955als anerkanntes Innovationszentrum, das den Ruf von Deutschland in der Metall-und Feuerfest-Industrie gestärkt hat. Die Neuerrichtung dieses Technologie- undKompetenzzentrums in der Nähe der Produktionsstätte Neuwied erleichtert denZugang zu industriellen und zukunftsorientierten Versuchen und ermöglicht aufdiese Weise eine bessere Zusammenarbeit und Unterstützung zwischen den in denBereichen Innovation & Technologie, Qualitätskontrolle und Produktion tätigenTeams. Ebenso ist die Nähe zu anderen Calderys Standorten und ihrenunterschiedlichen Prozessen für die Produktion von monolithischen Massen,metallurgischen Flussmitteln für den Stahlguss und Formgebungshilfsmitteln vonerheblichem Vorteil.Das multikulturelle Expertenteam zur Förderung von Forschung und Entwicklungwurde bereits in den vergangenen Monaten verstärkt. Voraussichtlich werdenweitere Mitarbeiter ergänzt.Der Standort Neuwied bietet darüber hinaus Zugang zu Expertisen lokalerTalentpools und Partnerschaften sowie die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mitnamhaften Hochschuleinrichtungen wie RWTH Aachen, Universität Koblenz und