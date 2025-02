Index schwächelt sichtlich

Trotz einer anziehenden Wirtschaft und seit Jahren wieder steigenden Zinsen in Japan hat die Aufwärtsbewegung beim japanischen Leitindex Nikkei 225 seit Anfang letzten Jahres sichtlich nachgelassen und ist in eine Seitwärtskonsolidierung übergegangen. Diese spielt sich zudem im Bereich der Verlaufshochs aus 1989 ab und zeigt latentes Desinteresse des Marktes an diesem Wert an. Nun aber muss das Barometer sich im Bereich seiner unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung sowie den EMA 50 auf Wochenbasis behaupten, um einen Bruch dieses Unterstützungsclusters noch zu verhindern.

Yen deutlich aufgewertet