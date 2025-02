Rolls Royce überrascht Anleger – Aktie klettert zweistellig

Rolls Royce legt einen operativen Gewinn von 2,5 Milliarden Pfund vor, bei einer Marge von 13,8 Prozent. Die seien die Auswirkungen strategischer Initiativen und kommerzieller Optimierungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Erklärung.

Das erfreut auch die Anleger. Sie schicken im Handel am Donnerstag Rolls Royce zweistellig nach oben.

Ein Free Cashflow von 2,4 Milliarden Pfund, angetrieben durch einen starken operativen Gewinn und das fortgesetzte Wachstum des LTSA-Saldos, würde den Netto-Cash-Bestand von 475 Millionen Pfund zum Jahresende unterstützen.

Die Dividende liegt bei 6,0p je Aktie für das Gesamtjahr 2024, basierend auf einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent des operativen Gewinns nach Steuern.

Die Prognose für 2025 liegt bei 2,7 Milliarden bis 2,9 Milliarden Pfund für den operativen Gewinn sowie 2,7 Milliarden bis 2,9 Milliarden Pfund für den Free Cashflow; damit erreichet Rolls Royce seine mittelfristigen Ziele des Capital Markets Day zwei Jahre früher als geplant.

Was den Aktienkurs zudem antreibt: Ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Pfund, das sofort beginnt und bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll.

Die aktualisierten mittelfristigen Ziele des Unternehmens:

- operativer Gewinn von 3,6 Milliarden bis 3,9 Milliarden Pfund

- eine operative Marge von 15 Prozent bis 17 Prozent

- ein Free Cashflow von 4,2 Milliarden bis 4,5 Milliarden Pfund und eine Kapitalrendite von 18 Prozent bis 21 Prozent, basierend auf einem Zeitrahmen bis 2028.

CEO Tufan Erginbilgic zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Die starken Ergebnisse von 2024 bauen auf unseren Fortschritten des vergangenen Jahres auf, während wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, widerstandsfähigen und wachsenden Unternehmen transformieren. Alle Kernbereiche haben eine deutlich verbesserte Leistung erzielt, trotz eines nach wie vor herausfordernden Lieferkettenumfelds."

Unser Aktien-Experte Markus Weingran hat die Aktie von Rolls-Royce schon Anfang 2024 zum Kauf empfohlen und in sein Musterdepot gepackt. Mit dem heutigen Kurssprung liegt die Aktie über 150 Prozent im Plus. In der heutigen Ausgabe der Börsenlounge stellt er eine Aktienperle aus Spanien vor. Schauen Sie doch mal rein in die neue Ausgabe der wO Börsenlounge

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,99 % und einem Kurs von 9,102EUR auf Tradegate (27. Februar 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.

