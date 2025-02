Headhunter finden passende Voll-Juristen - Executive Search Spezialaufträge erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (ots) - Fokussierte und zielgerichtete Direktansprache in den

Rechtswissenschaften - mit strukturiertem Stellenanzeigen-Marketing zum Erfolg



Das Headhunter Team der Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/) haben erneut ihre Expertise in

der Rekrutierung von Jurist*innen

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-jurist/) unter Beweis gestellt und

gleich zwei Auftraggebern bei der Besetzung von sehr spezifischen

Stellenangeboten für Juristen (d/w/m) erfolgreich unterstützt.





Ein führende Projektentwicklungsgesellschaft in Berlin sowie die renommiertesteUniversität in Norddeutschland haben nun hoch qualifizierte Rechtsexpertenerfolgreich unter Vertrag nehmen können. Somit endete für einen der Auftraggebereine mehr als zweijährige Odyssee, um gleich zwei Schlüsselstellen sicher zubesetzen.Konsequentes Targeting und professionell ethische DirektanspracheDie Personalberater*innen haben ihre Expertise im Bereich derRechtswissenschaften genutzt, um mit den Auftraggebern ein genauesZielpersonenprofil zu erstellen. Auf dieser Basis wurde durch qualitativesActive Sourcing qualifizierte Kandidat*innen ermittelt und von denfestangestellten Headhunter*innen ethisch und vor allen Dingen persönlich direktangesprochen und für die Stellenangebote eingeworben. Innerhalb kurzer Zeitkonnte den Auftraggebern geprüfte Bewerbungen angesprochener Zielpersonenvorgeschlagen werden.Kandidatenpools als Rekrutierungs-BoosterParallel dazu hat das festangestellte Team der Kontrast Personalberatung GmbHdie firmeninternen Kandidatenpools im Bereich Rechtswissenschaften genutzt, ummit vorgeprüften Jurist*innen wieder in Kontakt zu treten.Hochwertiger Bewerbungsservice führt zu VertragsabschlüssenDas strukturierte Zusammenspiel der Kontrast Headhunter mit den Fachbereichensowie den Verantwortlichen im Personalmanagement rund um dieVorstellungsgespräche und bei den Arbeitsvertragsverhandlungen sicherte dieExecutive Search Maßnahmen ab, so dass auch die Vertragsverhandlungen positivmit Unterschrift abgeschlossen werden konnten.Kontrast Personalberatung GmbH:Die Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt seit über 30 Jahren Unternehmenund Auftraggeber aus dem Öffentlichen Dienst, dem Mittelstand sowie derGesundheitswirtschaft bei der Rekrutierung von Jurist*innen undhochqualifizierten Berufsgruppen zur Festanstellung für Management Positionenund Experten Stellen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5980045OTS: Kontrast Personalberatung GmbH