Kodiak initiiert metallurgisches Testprogramm für MPD-Kupfer-Gold-Projekt; stellt bei PDAC Core Shack aus

Kodiak hat JDS Energy and Mining Inc. ("JDS") mit der Leitung des metallurgischen Testprogramms für MPD beauftragt. JDS ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in einer Vielzahl von Lagerstättentypen und Metallen, einschließlich zahlreicher Porphyrkupferprojekte in British Columbia. Die Laborarbeiten werden bei Blue Coast Research unter der Aufsicht des leitenden Metallurgen Tad Crowie, P.Eng. von JDS, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, durchgeführt. Blue Coast Research ist ein führender Anbieter von metallurgischen Prüfdiensten für die weltweite Bergbauindustrie und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Flotations-flussdiagrammen.

Das Testprogramm wird Proben aus sechs Zonen von MPD umfassen: Gate-Prime, Man, Dillard, West, Adit und South-Mid (siehe Abbildung 1) und wird sich auf die Gewinnung durch Flotation konzentrieren. Die aus dem Programm gewonnenen Informationen werden zur Unterstützung der bevorstehenden Ressourcendefinitionsarbeiten und zur Steuerung der zukünftigen Erschließung des Projekts verwendet.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: "Der Beginn unseres metallurgischen Testprogramms stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um unser Kupfer-Gold-Projekt MPD in Richtung einer soliden Mineralressourcenschätzung voranzubringen. Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Arbeit im zweiten Quartal und auf weitere Katalysatoren und einen starken Nachrichtenfluss aus unserer Ressourcenmodellierung und Explorationsarbeit im Laufe des Jahres."

PDAC Investor Exchange & Core Shack Teilnahme

Kodiak wird auf der 2025 Prospector Developers Association Convention in Toronto (PDAC) vom 2..bis 4..März an Stand Nr. 2630 in der Investorenbörse vertreten sein. Darüber hinaus wurde Kodiak ausgewählt, um am Sonntag, dem 2. März, und am Montag, dem 3. März, Bohrkerne seines Vorzeigeprojekts MPD (Kupfer/Gold) im Süden von British Columbia im Core Shack am Stand Nr. 3119A zu präsentieren. Sowohl das Senior Management als auch Mitglieder des technischen Teams werden anwesend sein. Wenn Sie einen Gesprächstermin vereinbaren oder mehr über die Pläne des Unternehmens für 2025 erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an ir@kodiakcoppercorp.com.

