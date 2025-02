Vorbilder für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz / Vier Einreichungen gewinnen den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2025

Berlin (ots) - Die Gewinner des Deutschen Arbeitsschutzpreises 2025 stehen fest.

Die unabhängige Jury zeichnete in diesem Jahr in vier Kategorien Betriebe aus,

die sich in herausragender Weise um Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

verdient gemacht haben.



Ziel des Preises ist es, die Unternehmen in Deutschland und die breite

Öffentlichkeit für die Bedeutung des Arbeitsschutzes zu sensibilisieren.

Ausgezeichnet werden Unternehmen, die besonders kreative Lösungen geschaffen

haben, von denen andere lernen können. Die Ausrichter haben in einer feierlichen

Zeremonie in Berlin zwei Mittelstandsbetriebe, zwei Großunternehmen und eine

Forschungseinrichtung geehrt. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 40.000

Euro vergeben.









Seit Jahren verfolgt Mainka Bau aus Lingen kontinuierlich Strategien zur

Arbeitssicherheit. Die Firma ist auf Großbaustellen in ganz Deutschland tätig.

Das machte die Kommunikation im Unternehmen in der Vergangenheit oft zäh und

störungsanfällig, auch und gerade im Arbeitsschutz, für den laut Gesetz der

Arbeitgeber verantwortlich ist. Mit der Entwicklung "Digitaler Hilfsmitteln zur

nachhaltigen Verbesserung von Arbeits- und Umweltschutz im Unternehmen" schaffte

das Unternehmen Verbesserungen in sechs Bereichen - mit Hilfe von QR-Codes und

der selbst entwickelten MainkaApp. Dadurch werden nun Informationen zum

Arbeitsschutz leichter erhoben und dokumentiert, Ressourcen effizienter genutzt,

Prozesse optimiert und Umweltauswirkungen reduziert. Projekte und einzelne

Tätigkeiten lassen sich besser planen und koordinieren, Personal kann optimal

eingesetzt werden und viele Vorgänge, die bislang in Papierform abgewickelt

wurden, laufen durch die Digitalisierung leichter und transparenter.



In der Kategorie "Betrieblich": energis-Netzgesellschaft mbH



Ein lebensgefährlicher Moment an einer 20-kV-Mittelspannungsfreileitung war für

die energis-Netzgesellschaft mbH der Impuls, seine fahrbaren Hubarbeitsbühnen

mit Spannungssensoren auszustatten. Nach umgehender Meldung des Beinaheunfalls

und einer gründlichen Analyse entwickelten die Saarbrücker eine Nachrüstung der

Hubarbeitsbühnen, die Beschäftigte optisch und akustisch warnt, sobald sie sich

einer unter Spannung stehenden Leitung zu sehr nähern.



In der Kategorie "Kulturell": Mobile Haus-Krankenpflege Kröber GmbH



In Pflegeberufen sind überlastete Beschäftigte und eine hohe Fluktuation leider

weit verbreitet. Unter dem Motto "Unser Pflegedienst ist so gesund wie seine Seite 2 ► Seite 1 von 3





