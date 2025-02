Weitere Schritte zum Aufbau eines skalierbaren DLT-basierten Kapitalmarktes nötig

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Bericht zum Stand der Digitalisierung des deutschen Kapitalmarkts am Beispielder ersten Blockchain-basierten digitalen KfW-Anleiheemissionen- Grundlage der Analyse bilden praxisnahe Erfahrungsberichte beteiligter Akteure- Aufbau eines skalierbaren DLT-basierten Marktes essenziell für die künftigeWettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas im globalen Finanzmarkt- Systematischer Aufbau und Vertiefung von Digitalisierungs-Knowhow unerlässlichfür digitale Souveränität Deutschlands und EuropasHeute veröffentlichen KPMG und KfW eine Analyse zur Marktreife des DLT-basiertenKapitalmarkts in Deutschland und Europa ( D istributed- L edger- T echnology istder Überbegriff für Technologien, die ein dezentrales und verteiltes Registerzur Speicherung von Daten ermöglichen). Die Analyse beleuchtet sowohl diebereits bestehenden Rahmenbedingungen als auch die Herausforderungen, die einererfolgreichen und skalierbaren Umsetzung von DLT-basiertenKapitalmarkt-Transaktionen im Wege stehen. Auf der Grundlage der ersten beidenBlockchain-basierten digitalen KfW-Anleihen vom Sommer 2024 hat KPMG dieErfahrungen der an den Emissionen beteiligten Akteure systematischzusammengetragen und gemeinsam mit der KfW strukturiert. Ziel ist, derinteressierten Öffentlichkeit die Notwendigkeit, aber auch die praktischeUmsetzung DLT-basierter Transaktionen anhand konkreter Erfahrungsberichtemöglichst praxisnah zu vermitteln. Damit soll die Bereitschaft aller gefördertwerden, sich konsequent mit Zukunftstechnologien zu befassen, die für diedigitale Souveränität Deutschlands und Europas unerlässlich sind."Als eine der aktivsten Emittentinnen weltweit ist es uns wichtig, neueTechnologien zur Effizienzsteigerung unserer Kapitalmarkt-Refinanzierung für unszu erschließen. Dies ist ein stetiger Lernprozess, der viele Ressourcenerfordert, unsere Belegschaft aber auch begeistert", erklärt Tim Armbruster,Treasurer der KfW. "Ziel ist, durch unsere einzigartige Marktposition eineVielzahl von Marktakteuren zusammenzubringen, um gemeinsam dieWettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Kapitalmarktes zukunftsfestmitzugestalten"."Vor dem Hintergrund des technologischen Paradigmenwechsels ist es entscheidend,dass Deutschland und die EU aktiv den Aufbau eines DLT-basierten Kapitalmarktesvorantreiben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität in einer digitalenWelt zu stärken. Die Nutzung und Integration von DLT in Kapitalmarktprozessebietet immense Chancen für den Finanzmarkt und kann Transaktionen effizienterund sicherer machen. Daher ist es wichtig, dass Institute wie die KfW hiervoranschreiten", sagt Jens Siebert, Partner, Financial Services, KPMG.