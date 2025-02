Valsoia bleibt innovativ, um die Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - Ein gesundes Dessert - zu schön, um wahr zu

sein? Jetzt nicht mehr. Mit der Nachfrage nach pflanzlichen Produkten entstehen

neue Optionen in allen Kategorien, einschließlich Desserts und Eiscreme. Laut

IndustryARC[1] wird der Weltmarkt für pflanzliche Molkereialternativen bis 2030

voraussichtlich 28 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,7 % wachsen.



"Die steigende Nachfrage nach gesünderen, nachhaltigen Lebensmitteln fördert

pflanzliche, milchfreie Produkte. Wir gehen davon aus, dass Speiseeis auf

pflanzlicher Basis, obwohl es noch eine relativ kleine Nische ist, die am

schnellsten wachsende Kategorie in diesem Segment sein wird, angetrieben durch

die steigende Nachfrage nach Getränken, Käse und Joghurts auf pflanzlicher

Basis. Seit den 90er-Jahren verbinden wir klassische italienische

Gelato-Traditionen mit Innovation und bieten die größte Produktpalette an, wobei

die Vielfalt im Vordergrund steht: verschiedene Formate, Geschmacksrichtungen

und auch eine Variante ohne Zuckerzusatz", sagt Filippo Taveri, Valsoia

International Marketing Manager.







genussvoll sein kann. Während die Gelato-Saison in vollem Gange ist, startet das

Unternehmen eine Kommunikationskampagne in den wichtigsten europäischen Märkten,

um seine Marktpräsenz zu stärken und Verbraucher einzuladen, mehr pflanzliche

Produkte im Einklang mit seiner Mission zu entdecken: "Entdecke, was gut für

Dich ist".



Weniger



Die neuesten pflanzlichen Gelati von Valsoia werden bald in Spanien, den

Niederlanden, Schweden, dem Baltikum, der Tschechischen Republik und anderen

Ländern erhältlich sein.



Erstens: eine echte Marktinnovation: Erdbeer- und Mango-Gelato-Cups ohne

Zuckerzusatz. Diese Desserts auf Reis- und Kokosnussbasis bieten einen reinen

Fruchtgeschmack mit 72 kcal pro Becher - ein perfekter Snack für unterwegs. In

Anlehnung an sein italienisches Erbe stellt Valsoia eine neue Linie von

Hafer-Gelato Pints vor: Zitronenkuchen-Gelato mit sizilianischer Zitrone,

Stracciatella-Gelato mit Schokoladensplittern und Pistazien-Gelato mit einem

ausgewogenen Verhältnis von Süße und Salzigkeit für ein einzigartiges Erlebnis.



Diese neue Sorten ergänzen ein umfangreiches Sortiment mit Klassiker wie

Schokolade und Vanille, italienische Waffeln und Gelato-Sandwiches. Alle

Valsoia-Gelati werden in einer speziell dafür eingerichteten milchfreien Anlage

in Italien hergestellt, wodurch eine Kreuzkontamination ausgeschlossen ist und

höchste Qualitätsstandards eingehalten werden.



Über Gelato hinaus expandieren



Der Ehrgeiz von Valsoia, bei Innovationen auf pflanzlicher Basis führend zu

sein, erstreckt sich auch auf andere Lebensmittelkategorien. Mit dem Schwerpunkt

auf Getränken hat Valsoia vor kurzem eine Barista-Linie mit pflanzlichen

Getränken eingeführt, die gemeinsam mit italienischen Baristas entwickelt wurde

und bereits in mehr als 10.000 italienischen Bars angeboten wird.



Valsoia erfüllt weiterhin die Bedürfnisse der Verbraucher, indem es Produkte

anbietet, die sowohl lecker als auch gesund sind. Fortlaufende Innovationen und

Neueinführungen bieten den Verbrauchern neue pflanzliche Lösungen zum Entdecken.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2628589/Valsoia_01.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-mark

t-fur-pflanzliche-produkte-wachst-valsoia-bleibt-innovativ-um-die-verbraucherbed

urfnisse-zu-erfullen-302386554.html



Pressekontakt:



Valsoia Marketing Team,

mktg.web@valsoia.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168829/5980098

OTS: Valsoia







Valsoia will weiterhin beweisen, dass gesündere Ernährung nahrhaft undgenussvoll sein kann. Während die Gelato-Saison in vollem Gange ist, startet dasUnternehmen eine Kommunikationskampagne in den wichtigsten europäischen Märkten,um seine Marktpräsenz zu stärken und Verbraucher einzuladen, mehr pflanzlicheProdukte im Einklang mit seiner Mission zu entdecken: "Entdecke, was gut fürDich ist".Weniger Zucker & mehr GeschmackDie neuesten pflanzlichen Gelati von Valsoia werden bald in Spanien, denNiederlanden, Schweden, dem Baltikum, der Tschechischen Republik und anderenLändern erhältlich sein.Erstens: eine echte Marktinnovation: Erdbeer- und Mango-Gelato-Cups ohneZuckerzusatz. Diese Desserts auf Reis- und Kokosnussbasis bieten einen reinenFruchtgeschmack mit 72 kcal pro Becher - ein perfekter Snack für unterwegs. InAnlehnung an sein italienisches Erbe stellt Valsoia eine neue Linie vonHafer-Gelato Pints vor: Zitronenkuchen-Gelato mit sizilianischer Zitrone,Stracciatella-Gelato mit Schokoladensplittern und Pistazien-Gelato mit einemausgewogenen Verhältnis von Süße und Salzigkeit für ein einzigartiges Erlebnis.Diese neue Sorten ergänzen ein umfangreiches Sortiment mit Klassiker wieSchokolade und Vanille, italienische Waffeln und Gelato-Sandwiches. AlleValsoia-Gelati werden in einer speziell dafür eingerichteten milchfreien Anlagein Italien hergestellt, wodurch eine Kreuzkontamination ausgeschlossen ist undhöchste Qualitätsstandards eingehalten werden.Über Gelato hinaus expandierenDer Ehrgeiz von Valsoia, bei Innovationen auf pflanzlicher Basis führend zusein, erstreckt sich auch auf andere Lebensmittelkategorien. Mit dem Schwerpunktauf Getränken hat Valsoia vor kurzem eine Barista-Linie mit pflanzlichenGetränken eingeführt, die gemeinsam mit italienischen Baristas entwickelt wurdeund bereits in mehr als 10.000 italienischen Bars angeboten wird.Valsoia erfüllt weiterhin die Bedürfnisse der Verbraucher, indem es Produkteanbietet, die sowohl lecker als auch gesund sind. Fortlaufende Innovationen undNeueinführungen bieten den Verbrauchern neue pflanzliche Lösungen zum Entdecken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2628589/Valsoia_01.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-markt-fur-pflanzliche-produkte-wachst-valsoia-bleibt-innovativ-um-die-verbraucherbedurfnisse-zu-erfullen-302386554.htmlPressekontakt:Valsoia Marketing Team,mktg.web@valsoia.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168829/5980098OTS: Valsoia