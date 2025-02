ROUNDUP Internetportal-Betreiber Scout24 will mehr Umsatz und Rendite einfahren Der Internetportal-Betreiber Scout24 will nach deutlichen Sprüngen im vergangenen Jahr auch 2025 weiter zulegen. Der Umsatz solle auch von Übernahmen gestützt um 12 bis 14 Prozent zulegen, wie der MDax-Konzern und Betreiber von ImmoScout24 am …