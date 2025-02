Bahn will Kunden mit Schnäppchen in die Züge locken Nach einem miserablen Jahr 2024 will die Deutsche Bahn im Fernverkehr mit Schnäppchenangeboten Fahrgäste gewinnen. "Das letzte Jahr '24 war in Teilen eine Zumutung für unsere Kunden", sagte Stefanie Berk, Vorständin Marketing und Vertrieb DB …