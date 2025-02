Goldenstein Rechtsanwälte / Endlich: Erster Verhandlungstermin wegen ...

Die Folge: Die Kundin erlitt einen beträchtlichen finanziellen Verlust, als der Fonds im Juni 2024 einen dramatischen Rückgang von fast 17 Prozent erlebte. In der Klage fordert die Klägerin die Rückabwicklung des Vertrages sowie die Rückzahlung der Verwaltungsgebühren und eine Entschädigung für die entgangenen Zinsen, die sie mit einer sichereren Geldanlage erzielt hätte.

Im heutigen Verhandlungstermin am Landgericht Stuttgart gab es nun entscheidende Fortschritte, welche richtungsweisend für alle betroffenen Anleger sein könnten.

"Das Gericht scheint die Argumentation der Klägerin und ihrer Anwälte, die auf eine schwere Falschberatung hinweisen, ernst zu nehmen", sagt Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen Kanzlei die Klage führt. "Das von der Verbraucherschutzzentrale erwirkte Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21. Februar 2025 (Az.: 4 HK 0 5879/24) hat bereits eine wichtige Weichenstellung vorgenommen, indem es die Fondsgesellschaft dazu verpflichtet hat, künftig eine realistischere Risikoeinstufung des UniImmo Wohnen ZBI-Fonds zu verwenden. Der heutige Verhandlungstermin bekräftigte uns in unserer Auffassung, dass auch die Banken, die diese Fonds vertrieben haben, ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden sollten."



Der Ausgang des Verfahrens wird nicht nur für die betroffene Kundin von großer Bedeutung sein, sondern könnte auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Finanzberatung in Deutschland haben. Anleger, die durch fehlerhafte Beratung Schaden erlitten haben, könnten gestärkt aus diesem Fall hervorgehen und ihre eigenen Ansprüche geltend machen.



