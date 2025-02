Deutsche Verbraucher fordern mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Studie des Forum Moderne Landwirtschaft

(http://www.moderne-landwirtschaft.de) in Zusammenarbeit mit dem

Umfrageunternehmen Civey (http://www.civey.com) zeigt: 77 Prozent der deutschen

Verbraucher:innen stehen nachhaltigen Technologien in der Landwirtschaft offen

gegenüber. Besonders gefragt sind Innovationen, die Umweltbelastungen reduzieren

und die Lebensmittelsicherheit erhöhen. Die Ergebnisse des Innovationskompasses

2025 geben Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wertvolle Einblicke in die

Erwartungen der Gesellschaft an die Agrarbranche.



Nachhaltigkeit als Treiber für Innovation







reduzierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (50 Prozent) und eine geringere

Umweltbelastung (52 Prozent) bei Innovationen an erster Stelle stehen. Die

Bereitschaft, nachhaltige Technologien zu unterstützen, wächst mit dem Alter:

Während junge Menschen stärker auf Preise achten, legen ältere Generationen

vermehrt Wert auf ökologische Aspekte.



"Die Ergebnisse zeigen, dass die Menschen in Deutschland eine

zukunftsorientierte Landwirtschaft wollen, die sowohl Nachhaltigkeit als auch

technologische Innovation miteinander vereint", sagt Lea Fließ,

Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft . "Insbesondere der Wunsch

nach einer geringeren Umweltbelastung der Landwirtschaft und einer höheren

Lebensmittelsicherheit bestätigt, dass die Landwirtschaft als Teil der Lösung

für globale Herausforderungen gesehen wird."



Technologieoffenheit und politische Präferenzen



Besonders positiv werden Präzisionslandwirtschaft mit GPS-Steuerung (47 Prozent)

und kombinierte Bewirtschaftungssysteme, wie regenerative Landwirtschaft (46

Prozent) bewertet. Während Anhänger:innen der Grünen nahezu geschlossen (97

Prozent) für neue nachhaltige Technologien offen sind, herrscht unter Personen

mit AfD-Wahlabsicht die größte Skepsis (23 Prozent Ablehnung).



"Die Landwirtschaft befindet sich in einem enormen Transformationsprozess.

Digitale Lösungen, Automatisierung und innovative Anbauverfahren sind

entscheidend für eine wettbewerbsfähige und gleichzeitig nachhaltige

Produktion", erklärt Lea Fließ . "Unsere Studie zeigt, dass Verbraucherinnen und

Verbraucher solche Entwicklungen begrüßen, solange sie nachvollziehbare Vorteile

für Umwelt, Qualität und Sicherheit bieten."



Chancen für Wirtschaft und Technologieanbieter



Die Studie zeigt zudem, dass technologischer Fortschritt als Schlüssel zur

Verbesserung von Lebensmittelsicherheit (72 Prozent) und Qualität (39 Prozent) Seite 2 ► Seite 1 von 2





