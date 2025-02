Digitalisierung und Innovation für mehr Klimaschutz (FOTO)

Eschborn (ots) -



Ein zentraler Erfolg ist die Reduktion des CO2e-Ausstoßes um 18 Prozent seit2020. Neben der Energieeffizienz in Gebäuden treibt das Unternehmen auch denAusbau nachhaltiger Mobilitätslösungen voran. Bis zum Ende des Geschäftsjahres2024 wurden 1.514 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert, um dieLadeinfrastruktur in Wohn- und Gewerbeimmobilien auszubauen. Bis 2027 soll dieAnzahl der Ladepunkte auf 5.000 steigen. Matthias Hartmann, CEO von Techem,betont die Bedeutung digitaler Lösungen für eine nachhaltige Zukunft: "Unseredigitale Plattform schafft Transparenz über Energieverbrauch, identifiziertEinsparpotenziale und unterstützt die Immobilienbranche dabei, nachhaltiger zuwirtschaften. Die digitale Transformation ist ein Schlüssel zur Reduzierung vonEmissionen und zur Effizienzsteigerung - und wir sind fest entschlossen, diesenWandel aktiv mitzugestalten." Neben Klimaschutz und Digitalisierung setzt sichTechem auch für Diversität und Chancengleichheit ein. Der Frauenanteil inFührungspositionen stieg im vergangenen Jahr auf 31,9 Prozent und soll bis 2025auf 35 Prozent erhöht werden. Durch gezielte Förderprogramme, Mentoring undSchulungen stärkt das Unternehmen eine integrative Unternehmenskultur undfördert gleichberechtigte Entwicklungsmöglichkeiten.Diese nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten würdigte die Rating-Agentur