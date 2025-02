Cathie Wood setzt auf Tempus AI – So will sie vom KI-Boom profitieren!

Die bekannte Investorin Cathie Wood hat erneut ihren legendären "Buy-the-Dip"-Ansatz unter Beweis gestellt. Nach einem Kursrutsch von 15 Prozent bei Tempus AI hat ihre Investmentfirma ARK Invest am Dienstag kräftig zugegriffen und insgesamt 445.958 Aktien des Unternehmens gekauft.

Der Kauf erfolgte über zwei ihrer wichtigsten börsengehandelten Fonds (ETFs). Der ARK Innovation ETF erhöhte seine Beteiligung um 367.388 Aktien, während der ARK Genomic Revolution ETF zusätzlich 78.570 Aktien erwarb.

Durch den massiven Zukauf ist Tempus AI nun die achtgrößte Position im ARKK-ETF mit einer Gewichtung von 4,52 Prozent und einem Marktwert von 275,4 Millionen US-Dollar. Im ARKG-ETF ist Tempus AI mittlerweile sogar die viertgrößte Beteiligung, mit einer Gewichtung von 7,50 Prozent und einem Marktwert von 90,8 Millionen US-Dollar.

Warum ist der Tempus-AI-Kurs gefallen?

Der jüngste Kursrutsch von Tempus AI wurde durch schwache Quartalszahlen ausgelöst. Anleger reagierten enttäuscht auf die Ergebnisse, was zu einem schnellen Abverkauf führte. Doch während viele Marktteilnehmer zögerten, nutzte Cathie Wood die Gelegenheit, um ihre Positionen in dem Unternehmen massiv auszubauen.

Die ARK-Fonds von Cathie Wood sind aktuell die schwergewichtigsten Investoren in Tempus AI auf dem gesamten Markt. Der ARKG- und der ARKK-ETF halten die höchsten Gewichtungen für Tempus AI im Vergleich zu allen anderen institutionellen Anlegern.

Seit Jahresbeginn hat Tempus AI eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt und ist um 76,1 Prozent gestiegen. Das Unternehmen, das auf den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen spezialisiert ist, profitiert von der wachsenden Nachfrage nach datengetriebenen medizinischen Lösungen.

Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt die Aktie auf Jahressicht deutlich im Plus. Weniger erfreulich sieht es für den ARK Innovation ETF aus, der bislang 1,3 Prozent im Minus liegt. Der Fonds, der stark in disruptive Technologien investiert, kämpft weiterhin mit den Herausforderungen der aktuellen Marktlage. Etwas besser entwickelt sich der ARK Genomic Revolution ETF, der sich seit Jahresbeginn um 6,7 Prozent verbessern konnte. Der Fonds profitiert von zunehmenden Investitionen in die Bereiche Biotechnologie, Präzisionsmedizin und Genomforschung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tempus AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 64,51USD auf Nasdaq (27. Februar 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.





