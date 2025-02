Kritik an Rutzen Media - Hält die SVU-Methode®, was sie verspricht? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Steuerfachkräfte werden nach wie vor dringend gesucht, und dochsind alle Kanzleien nicht bereit, bei der Mitarbeitergewinnung neue Wege zugehen. Mit der SVU-Methode® ermöglicht Filip Rutzen von der Rutzen Media GmbHden Kanzleien, regelmäßig und planbar qualifizierte Bewerbungen vonSteuerfachkräften aus der eigenen Region zu erhalten. Aber wie funktioniert dieMethode eigentlich und hält sie tatsächlich, was sie verspricht?Der Fachkräftemangel in Steuerkanzleien ist seit Langem ein akutes Problem -deshalb gibt es zahlreiche Agenturen, die sich auf die Rekrutierung vonSteuerfachkräften spezialisiert haben. Doch viele Kanzleien stehen diesenAgenturen skeptisch gegenüber. Sie glauben, dass es schlicht nicht genugSteuerfachkräfte gibt - und daher auch keine zu finden sind. Ihre Lösung bestehtdarin, selbst auszubilden und junge Menschen für den Beruf zu begeistern. AndereKanzleien setzen hingegen auf Digitalisierung, um effizienter zu arbeiten undihren Mandantenstamm zu halten. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung, dochwährend eine Ausbildung erst langfristig wirkt, reicht Digitalisierung alleinnicht aus, um Kanzleien in der aktuellen Hochphase Wachstum zu ermöglichen.Daher spricht vieles dafür, Social-Recruiting-Agenturen eine Chance zu geben,doch die oft unrealistischen Versprechungen dieser Agenturen schrecken vieleKanzleien ab. "Immer wieder berichten Kanzleien von negativen Erfahrungen mitSocial-Media-Agenturen. Der Aufwand, so heißt es, lohne sich nicht", erklärtFilip Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH."Dabei sollten die Kanzleien ein wenig hinter die Kulissen der Agenturenblicken, um sich ein endgültiges Urteil zu bilden", führt der Experte aus.Anders als viele Wettbewerber gibt Filip Rutzen keine übertriebenenVersprechungen ab. Statt unrealistischer Garantien verweist er auf konkreteErfahrungswerte: In der Regel erhalten Kanzleien nach dem Start der Maßnahmeninnerhalb von 48 Stunden erste Bewerbungen und können häufig bereits nach vierWochen eine neue Fachkraft einstellen. Ein genauerer Blick zeigt, dass SocialRecruiting bei Rutzen Media zwar eine Rolle spielt, der Fokus aber auf einemumfassenden Employer-Branding-Ansatz liegt. Statt nur Anzeigen zu schalten,entwickelt das Team gezielte Strategien, um die individuellen Stärken einerKanzlei sichtbar zu machen und potenzielle Bewerber von den konkreten Vorteileneiner Anstellung zu überzeugen. Das Ziel besteht darin, die Kanzlei alsattraktiven Arbeitgeber in der Region bekannt zu machen, um dauerhaft Fachkräfteanzuziehen. Die Rutzen Media GmbH wirbt mit ihrer langjährigen Erfahrung imBereich der Steuerkanzleien und verweist dabei auf mehr als 150 Kunden im