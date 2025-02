Weniger als jedes zweite Unternehmen ergreift Maßnahmen für mehr Teilhabe / Zero Discrimination Day am 1. März (FOTO)

Eschborn (ots) - Fehlende Chancengerechtigkeit kostet Unternehmen wertvolle

Talente. Zwar sehen 68 % der Unternehmen die Förderung von Vielfalt als ihre

Verantwortung, doch konkrete Maßnahmen bleiben oft aus. Menschen mit

Behinderung, Beschäftigte mit niedrigem Bildungsabschluss und Minderheiten haben

weiterhin schlechtere Chancen, das zeigt der Randstad Trendreport. Wie

Unternehmen gezielt für mehr Teilhabe sorgen können, erklärt Verena Menne von

Randstad Deutschland.



Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion stehen bei vielen Unternehmen ganz

oben auf der Agenda - zumindest in der Theorie. Laut dem aktuellen Randstad

Trendreport zur Chancengerechtigkeit erkennen 68 % der Unternehmen an, dass sie

eine aktive Rolle dabei spielen müssen, Chancengerechtigkeit auf dem

Arbeitsmarkt herzustellen. Doch wenn es um die tatsächliche Umsetzung geht,

klaffen Anspruch und Realität weit auseinander: Nur 47 % der Unternehmen

ergreifen konkrete Maßnahmen, um die Teilhabe und Chancen aller Mitarbeitenden

zu fördern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Chancengerechtigkeit bedeutet, dass alle Talente gleiche Chancen in derArbeitswelt haben - unabhängig von Herkunft, Bildung oder körperlichenVoraussetzungen", betont Verena Menne, Director Group HR bei RandstadDeutschland. "Doch diese Realität ist in vielen Unternehmen noch nicht gegeben.Wer dem Fachkräftemangel entgegenwirken will, muss aktiv daran arbeiten, Hürdenfür benachteiligte Gruppen abzubauen, und jeden Menschen bestmöglich fördern."Menschen mit Behinderung und gering qualifizierte Talente besonders betroffenvon fehlender FörderungAuch wenn sich viele Unternehmen Diversity auf ihre Fahnen schreiben, bleibengerade jene Gruppen, die besondere Unterstützung brauchen, oft außen vor:- 69 % der Unternehmen sehen Handlungsbedarf bei der Förderung von Menschen mitBehinderung - doch konkrete Programme sind noch selten.- 55 % der Unternehmen erkennen, dass Menschen mit geringerer Bildung beimEinstieg benachteiligt sind, aber es fehlt an gezielten Qualifizierungs- undMentoring-Initiativen.- 49 % der Erwerbstätigen in Deutschland, die sich zu einer Minderheit zählen,berichten, dass sie aufgrund ihrer Identität auf Hindernisse im Beruf gestoßensind."Die Zahlen zeigen deutlich: Viele Unternehmen sind sich ihrer Verantwortungbewusst, setzen aber noch zu wenige konkrete Maßnahmen um", so Verena Menne."Dabei gibt es bewährte Strategien, um mehr Teilhabe in der Arbeitswelt zuermöglichen."Von Recruiting bis Weiterbildung: So fördern Unternehmen ChancengerechtigkeitaktivDer Randstad Trendreport #4 zeigt, welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen