Cartier setzt KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY ein, um die Mineralentdeckung auf dem Cadillac-Projekt zu beschleunigen und zu steigern

Val-d’Or, Quebec, 27. Februar 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWBE:6CA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Artificial Intelligence („KI“) Targeting Program auf dem Projekt Cadillac im Bergbaurevier Val-d'Or (Québec) in die Wege geleitet hat. Das Programm beinhaltet die hochmoderne AI-Assisted Mineral Discovery Platform von VRIFY, eine KI-gestützte auf die Mineralentdeckung ausgerichtete Plattform.

VRIFY verwendet fortschrittliche künstliche Intelligenz und eigens entwickelte Algorithmen, um eine Höffigkeitsbewertung – den sogenannten VRIFY Prospectivity Score (VPS) - zu erstellen, womit Gebiete mit einer potenziellen Goldmineralisierung ermittelt werden. Der VPS und die über die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform erstellten Modelle bedienen sich probabilistischer Werte, die dazu beitragen, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Vorhersagen zu bestimmen.

Philippe Cloutier, President und CEO, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem VRIFY-Team, das über tiefgehende Branchen- und Geowissenschaftskenntnisse verfügt. Wir sind zuversichtlich, dass KI genau den technologischen Anstoß liefern wird, den wir brauchen, um die Mineralentdeckungsraten zu erhöhen. Angesichts der großen Datenmenge aus dem Projekt Cadillac werden wir die Leistung der KI nutzen können, um Muster und Einsichten im Datensatz zu identifizieren, die dann in unsere Explorationspläne einfließen werden.“ Herr Cloutier weiter: „Die Transparenz und die Ergebnisse sprechen eine kühne neue Gruppe von Anlegern an, die an unserer nächsten großen Entdeckung teilhaben wollen.“

„Unsere KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform entstand aus der Vision von VRIFY, die Art und Weise der Mineralexploration grundlegend zu verändern, und zwar durch die Zusammenführung fundierter Branchenkenntnisse mit modernster Technologie, die in der Mineralexploration bisher noch nicht in vollem Umfang genutzt wurde. Dank unserer eigens entwickelten Algorithmen und unserer starken technischen Kompetenz konnten wir die erste Plattform ihrer Art entwickeln, die anhand von Datensätzen hochwertige Ziele in Gebieten mit nachgewiesenen Vorkommen wie dem Projekt Cadillac von Cartier generiert“, so Steve de Jong, CEO von VRIFY.

