Abitibi Metals sichert sich Dienste ehemaligen Explorationsmanagers von Iamgold

In Kürze soll die dritte Phase von Abitibi Metals‘ (WKN A3EWQ3/ CSE AMQ) Bohrprogramm auf dem Kupfer- und Goldprojekt B26 in Québec beginnen. Ziel der voll finanzierten Bohrkampagne ist es, die hochgradige Lagerstätte auszuweiten. Da passt es perfekt, dass das Unternehmen von CEO Jonathon Deluce jetzt einen absoluten Experten als Leiter der Explorationsaktivitäten engagiert hat!

Mit Herrn Louis Gariépy stößt ein Branchenveteran mit mehr als 30 Jahren Bergbauerfahrung weltweit zum Unternehmen, der unter anderem die gleiche Rolle bei O3 Mining innehatte und entscheidend dazu beitrug, dass diese von Goldminengigant Agnico Eagle Mines für fast 200 Mio. CAD übernommen wurde.

Herr Louis Gariépy verfügt aber nicht nur über große Erfahrung in Québec, sondern auch in Lateinamerika. Unter anderem war der in leitenden Rollen im Explorationsbereich für die Majors Anglo American, IAMGOLD und Compañia Minera Milpo tätig. In dieser Zeit trug er zur Entdeckung und Entwicklung von Weltklasseprojekten bei, darunter die VMS-Lagerstätte (Vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten) Cerro Lindo in Peru.

Das Timing von Abitibi, sich die Dienste dieses ausgewiesen Explorationsexperten zu sichern, könnte angesichts des anstehenden Bohrprogramms 2025 auf B26 nicht besser sein. Beim Unternehmen ist man überzeugt, dass Herrn Gariépysw Fachwissen bei der Durchführung eines wirkungsvollen Explorationsprogramms in der dritten Phase der Bohrungen auf B26 von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir betrachten es als klugen Schritt des Managements, sich weiteres Fachwissen zu sichern und sehen es auch als vielsagend and, dass ein Experte des Kalibers von Herrn Gariépy bei einem kleinen Explorer wie Abitibi Metals einsteigt.

