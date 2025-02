BrowserStack stellt umfassende Testplattform vor, um Software-Tests in der KI-Ära zu verändern

DUBLIN, 27. Februar 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack, die weltweit führende Software-Testplattform, kündigte heute die Einführung seiner umfassenden Testplattform an, welche die Herangehensweise von Entwicklungsteams an Softwaretests in einer KI-gesteuerten Welt revolutionieren soll.

Die BrowserStack-Testplattform verarbeitet jährlich über eine Milliarde Tests für sieben Millionen Entwickler sowie Tester in 135 Ländern und ist damit die weltweit am häufigsten verwendete Testplattform. BrowserStack ermöglicht es Anwendern, ihre Toolchain in einer einzigen Plattform zu vereinfachen, wodurch die Fragmentierung beseitigt, die Kosten gesenkt und die Produktivität verbessert werden.

In der heutigen digitalen Landschaft haben die Kundenerwartungen an fehlerfreie Softwareerlebnisse ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht. Angesichts der DevOps-Transformation stehen Entwicklungsteams unter wachsendem Druck, qualitativ hochwertige Software zu liefern und gleichzeitig schnelle Release-Zyklen einzuhalten. Diese Herausforderung wird noch verstärkt durch das transformative Potenzial der KI im Testbereich, das erhebliche Produktivitätssteigerungen verspricht, aber die richtige Grundlage erfordert, um effektiv zu sein.

„Ingenieurteams stehen heute vor zwei Herausforderungen: die Testkosten zu optimieren und gleichzeitig herauszufinden, wie sie KI effektiv in ihre Test-Workflows implementieren können", sagte Ritesh Arora, CEO und Mitbegründer von BrowserStack. „Unsere Vision für die Testplattform geht über die Bereitstellung von Tools hinaus – wir wollen die Art und Weise, wie Teams an Qualität herangehen, grundlegend verändern. Durch die Vereinheitlichung des Test-Ökosystems und die Einbettung von KI in den gesamten Test-Lebenszyklus ermöglichen wir es Teams, ihre Produktivität um bis zu 50 % zu steigern und gleichzeitig die Testabdeckung zu erweitern."

Die Fragmentierung der traditionellen Test-Toolchains hat die Entwicklungsteams vor große Herausforderungen gestellt. Laut einem Forrester-Bericht ) sind Entwicklungsteams mit einer „DevOps-Steuer" von etwa 10 % konfrontiert – das bedeutet, dass 10 % ihres Teams ausschließlich für die Wartung der DevOps-Toolchain zuständig sind. Trotz dieser Investitionen hat Forrester Analytics festgestellt, dass die Release-Geschwindigkeit in den letzten fünf Jahren stagniert hat, was die dringende Notwendigkeit eines stärker integrierten Ansatzes verdeutlicht.